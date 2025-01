Consejos para mantenerte en forma este año

Ahora que hemos cambiado de año, es el momento de proponerse nuevas metas, y lo más importante… ¡cumplirlas! En muchas ocasiones, los propósitos de año nuevo se quedan en un cajón guardado y no cogen forma nada más que el primer mes del año. Lo importante es tener un objetivo, alcanzarlo y mantenerlo durante todo el año.

Si este 2025 tu principal motivación es mantenerte en forma, a continuación te damos 5 consejos para conseguirlo. También te ayudamos a mantener estos buenos hábitos a lo largo de los 12 meses del año para que seas constante y no abandones a la primera de cambio.

5 consejos para mantenerse en forma en 2025

Con tantas ocupaciones y con el ritmo de vida ajetreado que llevamos, a veces mantenerse en forma puede parecer un tanto complicado y todo un desafío, pero nada más lejos de la realidad. Con estos pequeños consejos, verás que tener un estilo de vida saludable, en el que priorizas tu salud física y mental, te traerá muchas alegrías y será más fácil de lo que crees.

Incorpora el ejercicio en tu rutina diaria: no necesitas pasar horas y horas en el gimnasio. Si te apuntas, basta con ir al menos una hora tres veces por semana, ya verás como notas tu cambio físico. También puedes realizar pequeñas actividades como caminar al trabajo, usar las escaleras o hacer una rutina corta de ejercicios en casa.

Encuentra actividades que disfrutes: mantenerse en forma no tiene que ser aburrido. Prueba diferentes deportes, clases de baile o actividades al aire libre hasta encontrar algo que te motive y emocione hacer con regularidad.

Utiliza la tecnología: usa aplicaciones de fitness y dispositivos inteligentes para realizar un seguimiento de tus pasos, calorías y rutinas de ejercicio.

Planifica tus comidas con anticipación: si planificas tu dieta, evitarás opciones poco saludables cuando tienes prisa. De esta forma, te garantizas una dieta equilibrada. Por supuesto, come de todo en su justa medida: grasas saludables, proteínas, fibra, hidratos… Intenta evitar el azúcar, las grasas malas, el alcohol y los fritos.

Prioriza el descanso y la recuperación: dormir y descansar bien es esencial para mantener tu cuerpo y mente en óptimas condiciones. Procura dormir mínimo 7 horas cada noche y escucha a tu cuerpo cuando necesite un descanso.

¿Cómo evitar abandonar los buenos hábitos?

Muchas personas se toman estos consejos muy en serio y los cumplen los primeros meses del año, pero luego abandonan y vuelven a una vida sedentaria y sin propósitos de mejora. Si quieres evitar que esto ocurra, necesitas:

Metas realistas y alcanzables: el entusiasmo inicial puede llevarnos a plantear metas demasiado ambiciosas. Divide tus objetivos en pasos más pequeños y medibles que puedas alcanzar progresivamente. Por ejemplo, en lugar de “perder 10 kilos en un mes,” establece metas como “perder 1 kilo en dos semanas”.

Ser amable contigo mismo: si un día estás con poco ánimo o te encuentras mal, puedes fallar y no cumplir tus metas. No te castigues por ello. La clave es volver a tu camino lo antes posible y no decaer. Recuerda que mantenerse en forma y crear hábitos saludables es un proceso continuo.

Recordar tu motivación: tener claras tus razones para adoptar un hábito puede ser una fuente constante de motivación para no perderte en el camino. Puedes escribir tus porqués y leerlos cada vez que tengas un “bajón”.

Medir tu progreso: anota tus avances mensualmente o cada 15 días para ver cómo estás logrando tus metas. Por ejemplo, mide tu peso, anota los kilómetros recorridos, marca tu masa muscular, etc.

