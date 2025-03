Confirmados dos posibles casos de viruela del Mono en Lepe

Mientas, la AUGC denuncia falta de información sobre este supuesto brote que se habría detectado entre migrantes alojados en un hotel de la localidad onubense. La Consejería deSalud y Consumo dela Junta de Andalucía ha informado de la existencia de dos posibles casos de viruela del mono (Mpox) en la localidad onubense de Lepe, según han informado a Antena3 Noticias. "Las personas en estudio, que residen en el municipio de Lepe en Huelva, evolucionan favorablemente y se encuentran aisladas", ha indicado la Dirección de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica.

Ante esta situación, se han activado los protocolos de actuación y medidas preventivas correspondientes. "La Consejería de Salud y Consumo ha iniciado los protocolos de actuación y ha adoptado las medidas preventivas oportunas en prevención hasta la confirmación o no de estos casos sospechosos", han señalado desde la administración andaluza en un comunicado.

En el marco de la vigilancia epidemiológica, la Consejería de Salud ha destacado que "durante el 2024, Andalucía ha actualizado los protocolos relativos a la vigilancia epidemiológica y se ha realizado una evaluación de riesgo, tras el acuerdo alcanzado en la Comisión de Salud Pública". Asimismo, se ha intensificado la vigilancia a través de la identificación de los en los casos que se diagnostiquen.

Según detalla Salud en la nota, la viruela del mono es una enfermedad zoonótica viral cuyo cuadro clínico inicial incluye fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, inflamación de los ganglios y cansancio. Posteriormente, pueden desarrollarse lesiones en diferentes partes del cuerpo. Aunque suele ser autolimitada y la mayoría de los afectados se recuperan en pocas semanas, algunos casos pueden requerir ingreso hospitalario. Actualmente, en Andalucía se han establecido protocolos específicos para la vacunación de grupos de riesgo y la profilaxis post-exposición para contactos estrechos.

Por el momento, las autoridades sanitarias continúan con el análisis de los casos sospechosos a la espera de confirmación oficial. Mientras tanto, se mantienen las medidas preventivas en la zona.

La AUGC exige explicaciones

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ya había manifestado ayer su preocupación ante la existencia de un posible brote de esta enfermedad en un hotel donde el Gobierno había alojado a un grupo de migrantes procedente de Canarias. Denuncian la falta de información y de confirmación oficial recibidas hasta el momento. Una sospecha que acaba de ser ratificada por la Junta de Andalucía.

Según trasladaron, los agentes destinados en la zona habían sido alertados extraoficialmente a través de mensajes de WhatsApp para extremar precauciones y emplear medidas de protección como mascarillas y guantes en caso de intervención en el hotel en Lepe donde se alojan inmigrantes trasladados desde Canarias.

El portavoz de la AUGC en Huelva, Lucas Lavilla, ha sido tajante: "Los guardias civiles no están preparados ni tienen medios para actuar en una situación así y la falta de información lo único que crea es alarma social y completo desasosiego de los compañeros que tienen que ir a actuar ante esas situaciones". En la misma línea, ha exigido que se les proporcione información clara: "No, me lo confirma usted, y si hay una enfermedad contagiosa, me tiene usted que poner los medios para que nosotros actuemos en consecuencia, con lo cual desde AUGC denunciamos otra vez que a los guardias nos tratan como a personas de tercera y que no nos tienen informados ni parece ser que les importe mucho la salud de los guardias civiles".

La AUGC también había trasladado su inquietud a través de las redes sociales. En un mensaje publicado en Twitter, manifestaron: "Que está pasando en Lepe @interiorgob? Después de que nadie sabía del alojamiento de 80 inmigrantes en un hotel, ni siquiera el ayuntamiento, ahora nos llega la información de que puede haber un brote de virus del mono en el mismo. Esto es inadmisible, ponen en riesgo nuestra salud".

