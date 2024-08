¿Cómo duerme la España que trabaja de noche? Así lo hacen Noor Ben Yessef y Adolfo Izquierdo

Casi un 12% de los españoles trabajan en un turno de noche. Según los expertos, este horario es más perjudicial para la salud. Principalmente, encuentran problemas para conciliar el sueño y, por lo tanto, cuesta mucho seguir una rutina y mantenerse activo. En la Newsletter de Antena 3 Noticias hemos entrevistado a nuestros presentadores de Noticias de la Mañana, Noor Ben Yessef y Adolfo Izquierdo, que esta semana dan algunos trucos para los trabajadores que tienen un turno de noche para que aprendan a dormir mejor, más ahora con estas altas temperaturas que azotan en buena parte del país.

Ambos explican que en la redacción del informativo cada uno tiene sus condiciones y su forma de adaptarse a este horario. Por ejemplo, Noor Ben Yessef suele acostarse en cuanto llega a casa una vez ha presentado las noticias. "Me duermo sobre las 11 de la mañana, descanso 5 horas como mucho", dice. Luego, continúa con sus tareas diarias. "Más tarde estudio, entreno o saco a mis perros", añade. Ya durante la noche, hace una 'mini siesta' porque a las 2 de la mañana entra de nuevo a trabajar. En cambio, Adolfo Izquierdo tiene una rutina de sueño completamente diferente.

Los consejos para descansar bien para los trabajadores con un turno de noche

"Me suelo acostar sobre las cinco de la tarde y me levanto a las doce o una de la mañana", cuenta. Él prefiere no partir sus horas de sueño para intentar descansar del tirón.

De cualquier forma, resulta difícil mantener una buena rutina de sueño yendo a contracorriente. A nivel metabólico y psicológico, tal y como explica la Organización Internacional del Trabajo, puede ser peligroso tener un turno de noche porque hay alteraciones dentro del organismo. Sin embargo, los presentadores nos dan algunas claves con las que podemos llevar una vida sana en este horario.

Ben Yessef nos da un consejo clave: desconectar del móvil. "Salimos muy estresados, con mucha información y pendientes de todas las agencias de comunicación", señala. Apartarse del teléfono y de las redes sociales es quizás uno de las mejores fórmulas para conciliar el sueño. También, la periodista recomienda hacer estiramientos para relajarse antes de dormir. "A mí me ayuda para ir bajando revoluciones", añade.

Para el presentador, una clave está en "cerrar todas las persianas de casa". Así parece que se ha hecho de noche, cuando realmente hay luz en el exterior. "Además es muy importante no pensar en la hora", dice. Nuestra cabeza debe mentalizarse de que es el momento de meterse en la cama, aunque no tengamos tanto sueño. Otro de los inconvenientes que encuentran estos trabajadores, que en nuestro país son unos 2,5 millones de personas, es el de seguir un buena rutina de comidas y de deporte.

¿Cuáles son sus horarios para comer y hacer deporte si duermen de día?

Por ejemplo, Izquierdo hace 4 o 5 comidas al día al igual que hacen muchos trabajadores que tienen horario diurno. "Aunque sean las 12 de la noche, hago un desayuno, luego me llevo la comida a la tele". Luego hace una pequeña merienda y más tarde cena. Eso a las cuatro de la tarde.

Noor Ben Yessef tiene una fórmula diferente a la de su compañero. "A mí me da tiempo a hacer 3 comidas como mucho". Cuando acaba el informativo, antes de dormir, decide desayunar. Durante el día hace otra comida y previo a echarse esa siesta antes de trabajar, hace una cena bastante densa. "Hay que hacer lo que te pida el cuerpo, cada uno tiene sus propias condiciones", concluye.

