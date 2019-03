Cómo afrontar una dermatitis atópica en niños

La piel hay que cuidarla y vigilarla desde niños, es el órgano vivo que más varía. Adriana tiene un lunar en la planta del pie, pequeño, pero hay que hacerle un seguimiento. El sistema de dermatoscopia digital permite apreciar con detalle cualquier cambio en la piel. Compara la imagen con otras tomadas anteriormente.

Según el director de la Clínica Dermatológica Internacional, Ricardo Ruiz Rodríguez, la planta del pie se trata de "una zona especialmente peligros porque hay un melanoma que se asocia a esta localización y puedes vigilar que un lunar no cambie de pigmentación".

La consulta más frecuente es la dermatitis atópica, desde el lactante hasta más mayores. Una piel sensible que desarrolla eccemas con frecuencia.



Para Marta Feito, dermatóloga de la Clínica Dermatológica Internacional, "afecta a la zona de los pliegues como los brazos y las corvas, la parte de atrás de las rodillas. Corticoides bien empleados en cremas son un tratamiento de elección, sin duda, para un brote de dermatitis atópica".

Y de lo más frecuente a lo más puntual: malformaciones vasculares, manchas que se tratan con láser. Según el también dermatólogo Ignacio Sánchez Carpintero, "al ser la piel más delgada el láser permite penetrar mejor. Alcanzar los vasos sanguíneos que queremos eliminar y los resultados son siempre mejores".

La piel no sólo es la funda que nos recubre, es el órgano más grande que tenemos, hay que protegerla del sol siempre.



"El 80% de la radiación ultravioleta que tomamos durante todo el año la tomamos en la época de no verano", según Ricardo Ruiz. Si no se cuida en la infancia pasa factura en la edad adulta.