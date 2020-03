Belén Padilla, infectóloga del Hospital Gregorio Marañón, tranquiliza a las embarazadas: "El coronavirus no se transmite intraútero"

Belén Padilla, infectóloga del Hospital Gregorio Marañón de Madrid y vicepresidenta del Colegio de Médicos, ha sido uno de los expertos que ha participado en el programa especial de Antena 3 Noticias Coronavirus Amenaza Global.

Ha explicado cómo se ha ido modulando la visión sobre el coronavirus, desde hace un mes, cuando se consideró que era un riesgo bajo, hasta ahora que lo tenemos entre nosotros. Lo bueno, piensa, es la gran experiencia adquirida después de lo visto en China.

Tranquiliza a las embarazadas, ya que lo que se puede saber "hasta ahora" no se transmite la infección intraútero, por lo tanto pueden llevar una vida normal y si tienen sintomatología acudir como otro cualquiera a que las atiendan. Los test de la enfermedad no están disponibles fuera del hospital, como la gripe. Solo que en este caso no hay un test comercial, solo es posible hacerlo por expertos.

