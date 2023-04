Aumentan las enfermedades sexuales como la gonorrea, sífilis o clamidia entre adolescentes españoles

El Comité Científico sobre COVID y Patógenos Emergentes del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid (ICOMEM) ha alertado sobre el incremento de las infecciones de transmisión sexual (ITS) en España, sobre todo entre adolescentes y adultos jóvenes.

El principal motivo, señala el organismo, es que el uso de medicación para la profilaxis pre-exposición de VIH "está contribuyendo a que los pacientes se relajen en cuanto al uso de métodos de barrera anticonceptivos".

No obstante no es el único: la pérdida del miedo al VIH por la eficacia preventiva del TAR supresivo, el consumo de drogas para mantener relaciones sexuales y la mayor frecuencia de cribado de ITS en personas en estos programas son otras de las causas que han ayudado a incrementar las enfermedades de transmisión sexual.

Las enfermedades sexuales más comunes

En su informe, elaborado por los 15 miembros del ICOMEM y otros seis expertos en Microbiología, Enfermedades infecciosas e Infecciones de Trasmisión Sexual, la institución también remarca que la gonorrea, sífilis o clamidia se encuentran entre las más comunes entre los jóvenes de 15 a 19 años.

Actualmente en nuestro país existe 7.541 casos de Mpox diagnosticados, un 98% eran hombres con una mediana de edad de 37 años. La infección genital por Chlamydia trachomatis también muestra un aumento progresivo en los últimos años con más de un 40% de los casos que se presentan en menores de 25 años de edad.

El herpes genital (VHS) está presente en un 10-15% de la población adulta y por último, la sífilis que tiene una incidencia en España de 30,81 casos por cada 100.000 habitantes en la población de edades comprendidas entre los 20 y los 24 años.

Mejor diagnóstico para una mayor prevención

Este informe concluye que es necesario "centrar las campañas de prevención en los grupos de mayor riesgo, sin olvidar que las ITS son también un problema en la edad pediátrica y que su presencia en este grupo de edad puede ser un marcador de abuso sexual", remarca la entidad.

El documento propone a su vez mejorar en aspectos como la coordinación entre comunidades para la implementación de medidas de prevención y control del VIH y otras ITS, así como la necesidad de "incorporar las ITS como prioridad en la agenda política identificando estas enfermedades como un problema de salud pública".

Al respecto, el ICOMEM advierte que en estos momentos "sólo un 36,4% de servicios de urgencias hospitalarios (SUH) españoles cuentan con un protocolo de enfoque terapéutico ante una ITS, resultando más frecuente en hospitales grandes y en servicios de urgencias con alta afluencia".