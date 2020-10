Así funciona la máquina que hace la función del pulmón para que los enfermos de coronavirus sobrevivan

El servicio de Medicina Intensiva del Hospital de Vigo ha puesto en marcha una nueva terapia para pacientes de coronavirus en la que una máquina realiza las funciones propias de los pulmones, mientras estos órganos se recuperen, mediante el reposo, de las lesiones que les ha causado el coronavirus. El aparato en sí no cura, pero libera a los pulmones de su actividad y favorece su recuperación.

Es una técnica extracorpórea de lavado de dióxido de carbono (CO2), conocida como ECCOR2, un sistema de soporte respiratorio configurado para ser capaz de mimetizar el funcionamiento del pulmón durante el tiempo que el órgano necesite para recuperarse de los daños más graves ocasionados por el virus. En concreto, la máquina realiza la función respiratoria de depurar la sangre del paciente. A través de una cánula introducida en el cuerpo del enfermo, se extrae la sangre para eliminar el exceso de dióxido de carbono.

El hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo es el primer centro gallego en utilizar el sistema en este tipo de pacientes, con enfermedad inflamatoria respiratoria causada por el nuevo coronavirus cuando ya han fracasado otras técnicas respiratorias convencionales. Se utiliza en pacientes que son capaces de oxigenar la sangre pero no de eliminar el CO2. “La no capacidad de eliminar la CO2 es un factor asociado a la mortalidad, por lo que esta técnica se presenta como una solución”, afirma el intensivista Nacho Chico.

“En nuestra UCI ya utilizamos esta técnica desde hace un par de años, en pacientes con enfermedad pulmonar crónica”, señala Chico. Los buenos resultados les llevaron a estudiar su utilización en pacientes de coronavirus, y están comprobando su éxito.

Hasta el momento, se ha utilizado en dos pacientes, uno en la primera ola y otro en esta segunda. En el primer paciente, se trataba de uno de los enfermos que más tiempo ha pasado en la UCI, más de cien días. Ahora se encuentra bien, acabando de recuperarse en su casa y pendiente de las revisiones acordadas por los facultativos. En el segundo caso, es un paciente ingresado en la UCI y al que se le ha empezado a implementar el tratamiento desde el pasado lunes.

La infección por Covid-19 produce un cuadro denominado “distrés respiratorio agudo severo”. Se trata de una reacción del sistema inmune frente al virus, por lo que los pulmones se llenan de líquido que impide su correcto funcionamiento. En los alvéolos pulmonares se realiza la transferencia vital en un doble circuito: por un lado, acercan el aire que oxigena la sangre al resto de órganos del cuerpo y, por otro, recogen el dióxido de carbono de la sangre que se tiene que eliminar a través de la respiración. Los investigadores han constatado que en pacientes de Covid el problema no sólo es que el aire no llegue al alvéolo, si no que eliminan mal el dióxido de carbono.