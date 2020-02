La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha emitido una alerta para advertir sobre la presencia de leche no indicada en el etiquetado en platos preparados procedentes del Reino Unido.

La alerta afecta a los lotes de cinco productos de la marca 'NO CHEESE' que son: NO CHEESE Houmous Style Sauce Pizza (peso 284 gramos), NO CHEESE Mediterranean Garden Pizza (382 gramos), NO CHEESE Italian Garden Pizza (382 gramos), NO CHEESE Houmous Pizza (284 gramos), NO CHEESE PASTIES. 2 no Cheese and Onion Pasties (360 gramos).

Los productos fabricados en Reino Unido han sido distribuidos en España, Comunidad Valenciana y Baleares, en Barbados, en República Checa, Islas Malvinas, Grecia, Irlanda, Islandia, Isla de Man, Jersey, Malta, Noruega, Santa Elena y Tailandia.

Como medida de precaución, se recomienda a aquellos consumidores alérgicos a la leche que no consuman dichos productos.