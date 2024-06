Alerta por el aumento de casos de dengue en la Comunidad de Madrid: se han registrado el doble que hace un año

La Comunidad de Madrid está en alerta por el aumento del número de casos de dengue. Concretamente, en lo que llevamos de 2024, se han incrementado hasta los 76, lo que significa que se han duplicado los notificados en el mismo periodo del año 2023, según los últimos datos del Área de Vigilancia y Control de Enfermedades Transmisibles de la Subdirección General de Vigilancia en Salud Pública. Todos los casos son importados.

Esta misma semana, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido del aumento de los casos de dengue debido al cambio climático y la globalización, entre otras causas. La tendencia en la Comunidad en los dos últimos años apunta a un aumento de los casos, con 138 casos en 2023 y 124 en 2022, y un salto importante respecto a 2021, con un mínimo en el último quinquenio de 13.

Según los datos del último Boletín Epidemiológico semanal de la Comunidad de Madrid, en el las primeras 24 semanas de 2024, hasta el 16 de junio, se han contabilizado 76 casos, lo que supone un el doble (+105,4%) que los registrados en el mismo periodo del año anterior. De esta forma, el Índice epidémico (los casos notificados hasta la semana correspondiente en el año actual divididos entre los casos notificados en el mismo periodo del año anterior) en la región es de 2,5, lo que implica una alta incidencia.

¿Qué es el dengue?

El dengue es una enfermedad vírica transmitida por mosquitos que se encuentra entre las 10 amenazas para la salud pública mundial, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Es una infección causada por el virus del mismo nombre y trasmitida por la picadura de mosquitos del género Aedes, que están ampliamente distribuidos en zonas de América Central y del Sur, el Caribe y sur de Asia. Otras vías menos frecuentes de transmisión pueden ser por transfusión, trasplante, pinchazo y materno-fetal. También es posible, aunque infrecuente, la vía sexual.

En España se ha detectado mosquito tigre (A. albopictus) en zonas de la costa del mar Mediterráneo en Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía y Baleares, donde se encuentra ampliamente distribuido. También se ha detectado en la Comunidad de Madrid, Extremadura, País Vasco y Aragón. Hasta el 2017, todos los casos notificados fueron importados. Sin embargo, en octubre de 2018 se notificaron los tres primeros casos de dengue autóctono en España.

Síntomas y tratamiento

Los síntomas del dengue aparecen entre tres y catorce días después de la picadura del mosquito infectado y se caracterizan por:

Fiebre alta

Dolor de cabeza muy intenso

Dolor detrás de los globos oculares

Dolores musculares y articulares

Postración y lumbalgia

Náuseas y vómitos

Inflamación de ganglios linfáticos

Erupción cutánea

No existe un tratamiento específico. Solo se puede aliviar el dolor y la fiebre o cualquier otro síntoma que cause molestias al paciente. Para evitar la deshidratación producto de la fiebre, se recomienda controlarla, guardar reposo y tomar abundante agua. La aspirina y otros antiinflamatorios no esteroideos (ibuprofeno, naproxeno, etc.) no deben usarse por el riesgo de hemorragias.

