Prueba Soporte imagen

El sindicato de policía ERNE ha mostrado su total apoyo al compañero de policía local que abatió este lunes en Hondarribia al hombre de 46 años que, según el Departamento vasco de Seguridad, intentaba agredir con un arma blanca a una agente de la Ertzaintza.

El portavoz de ERNE, Aitor Otxoa, ha defendido que el agente actuó "en defensa propia" y ha señalado que la situación podría haber terminado de otra manera si el hombre no se hubiera tropezado. Según ha explicado, el agresor se dirigía hacia una agente con un cuchillo y, en ese momento, el policía local efectuó los disparos.

El sindicato ha reclamado más recursos para que los agentes dispongan de alternativas en las intervenciones con personas armadas o violentas y puedan actuar sin recurrir directamente al arma de fuego.

"Pasas de bastón policial al arma de fuego y hay herramientas intermedias como la pistola táser o los gases irritantes que se utilizan en otros países de Europa", ha señalado Aitor Otxoa.

El hombre amenazó con un cuchillo a varias personas

Los hechos ocurrieron este lunes en Hondarribia, después de que el hombre, de 46 años, amenazara presuntamente con un arma blanca a varias personas que se encontraban en las terrazas del paseo de La Marina.

Tras recibir el aviso, la Policía Local y la Ertzaintza acudieron al lugar. Los agentes intentaron que depusiera su actitud, pero, según el Departamento vasco de Seguridad, el hombre intentó herir en varias ocasiones con el cuchillo a una agente de la Ertzaintza.

Fue entonces cuando un agente de la Policía Local efectuó un disparo que alcanzó al hombre. Los agentes trataron de auxiliarle hasta la llegada de los servicios sanitarios, que continuaron durante unos 20 minutos con las maniobras de reanimación, aunque finalmente solo pudieron confirmar su fallecimiento.

La Ertzaintza se ha hecho cargo de la investigación de lo ocurrido, siguiendo el protocolo establecido cuando se produce un incidente de estas características. Además, se ha abierto una investigación interna para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el disparo.

12 detenciones previas

El Departamento vasco de Seguridad ha informado de que el fallecido contaba con 12 detenciones previas y 10 investigaciones anteriores.

Además, el pasado mes de junio protagonizó otro altercado en Hondarribia en el que comenzó molestando a varias familias en una playa y, cuando se vio rodeado por la Policía, se lanzó al mar en la zona del puerto y subió a un barco atracado. Allí se hizo con un cuchillo, lo que obligó a movilizar a la Unidad de Intervención de la Ertzaintza.

Conmoción entre los vecinos

Los vecinos de Hondarribia siguen conmocionados con lo ocurrido ya que, además, algunos de ellos conocían al fallecido porque solía desplazarse entre esta localidad e Irún.

Una vecina asegura que vio cómo el hombre "cayó como un árbol" después de escuchar tres disparos y cuestiona que se tuviera que recurrir al arma de fuego. Otro vecino considera que los servicios sociales municipales deberían haber intervenido antes y haberle trasladado a un centro.

Raquel, vecina de Hondarribia, ha relatado que estaba en casa cuando escuchó tres disparos secos. Bajó posteriormente a la calle y vio a los sanitarios intentando reanimar al hombre.

Otro testigo asegura que vio al fallecido acercarse hacia la zona de las terrazas con un cuchillo en la mano y que se tropezó antes de que el agente efectuara los disparos.

Más Noticias Prueba Soporte Video

El alcalde de Hondarribia, por su parte, ha calificado esta mañana en Radio Euskadi lo ocurrido como "un fracaso a todos los niveles", tanto en lo relativo a la gestión municipal como a la actuación policial.