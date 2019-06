Las tres noticias más importantes de este domingo 23 de junio

Así es la primera ola de calor, que llegará el miércoles con aire de origen africano

El calor ya se empieza a notar en casi todo el país y las temperaturas seguirán subiendo hasta alcanzar los 40º en los próximos días.

Una monitora española muerta y diez jóvenes heridas en un accidente de tráfico durante un viaje solidario del Opus Dei en Costa de Marfil

De las diez estudiantes heridas, ocho ya han sido dadas de alta, mientras la Embajada española se encuentra ya supervisando la situación y ha trasladado personal a la zona del accidente para proporcionar asistencia consular a las heridas y gestionar su traslado a la capital, Abiyán. El cuerpo de la fallecida se repatriará en las próximas 24 horas.

El PSOE sigue esperando la respuesta de Podemos sobre si acepta ocupar solo puestos intermedios en el Gobierno

El PSOE reitera que no habrá asientos en el Consejo de Ministros para Iglesias o algún otro representante de Podemos. El candidato socialista no ha conseguido reunir aún los apoyos para ser investido presidente y PP y Ciudadanos no ceden. Insisten en que en ningún caso facilitarán la investidura de Sánchez.