El PSOE sigue esperando la respuesta de Podemos sobre si acepta ocupar solo puestos intermedios en el Gobierno

DOS MESES DESPUÉS DE LAS ELECCIONES

El PSOE reitera que no habrá asientos en el Consejo de Ministros para Iglesias o algún otro representante de Podemos. El candidato socialista no ha conseguido reunir aún los apoyos para ser investido presidente y PP y Ciudadanos no ceden. Insisten en que en ningún caso facilitarán la investidura de Sánchez.