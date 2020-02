Zianna, una niña negra de 9 años emociona a EEUU: "Es una pena que nuestros padres y nuestras madres sean asesinados"

"Yo estoy aquí para hablar de como me siento.Yo siento que nosotros somos tratados de forma diferente a otras personas, y no me gusta como somos tratados. El hecho de ser de color para mí no significa nada.

Yo creo que...nosotros somos negros y no deberíamos tener que sentirnos así. Nosotros no deberíamos tener que protestar porque ustedes nos trante equivocadamente.Nosotros hacemos esto porque lo necesitamos y tenemos derechos. Yo he nacido y crecido en Charlotte y nunca me he sentido de este modo hasta ahora. No puedo soportar como se nos trata.

Es una pena que nuestros padres y nuestras madres sean asesinados y que nosotros no volvamos a verlos más. Es una pena que nosotros tengamos que ir a los cementerios a enterrarlos. Nosotros necesitamos a nuestros padres y madres a nuestro lado".