Zelenski hablará hoy con Trump sobre la tregua parcial aceptada por Rusia

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha confirmado que va a mantener una conversación telefónica con el presidente de EEUU, Donald Trump, este mismo miércoles. Espera recibir información acerca de los detalles de la que mantuvo el martes el mandatario estadounidense con Vladímir Putin.

Zelenski ha explicado que en dicha conversación con Trump pretende abordar las próximas medidas a tomar después de que Putin comunicara el martes al líder estadounidense que acepta declarar una tregua limitada a los ataques a las infraestructuras energéticas, en vez del alto el fuego total que proponía EEUU. "Hoy tendré un contacto con el presidente Trump. Hablaremos de los detalles de los próximos pasos", dijo Zelenski, quien insistió en destacar la "reunión positiva" que las delegaciones de EEUU y Ucrania mantuvieron el martes de la semana pasada en Arabia Saudí en el que Kiev aceptó declarar el alto el fuego por tierra, mar y aire que no ha aceptado el Kremlin.

"Rusia no quiere realmente la paz"

"Creo que todo iría bien si no fuera por Rusia, que nunca está satisfecha cuando las cosas van bien", dijo el presidente ucraniano, que también mantuvo durante la rueda de prensa que "Rusia no quiere realmente la paz" después de que Putin trasladara el martes a Trump que no está dispuesto a declarar un alto el fuego total y que solo detendrá por el momento los ataques contra infraestructuras energéticas, en caso de que Kiev haga lo mismo.

Tregua limitada

La conversación entre Vladímir Putin y Donald Trump duró aproximadamente tres horas, centrada en el conflicto en Ucrania y la normalización de sus relaciones bilaterales. Según ha confirmado el Kremlin, Putin reafirmó su compromiso con la resolución pacífica del conflicto con Ucrania.

Rusia confirmó que entregará a Kiev a 23 militares ucranianos gravemente heridos. Putin también ordenó cesar los ataques contra la infraestructura energética ucraniana durante los próximos 30 días, según dijo en conversación telefónica con su homólogo de EEUU, Donald Trump. "Putin impartió enseguida la orden correspondiente a los militares rusos", según informó el Kremlin.

