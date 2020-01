Los yihadistas suníes avanzan hacia Bagdad y causan más de cien muertos

Bagdad está rodeada. Los yihadistas avanzan en tres frentes; norte, este y oeste. La fulgurante ofensiva apenas encuentra resistencia. Les ayuda la desbandada de las tropas gubernamentales. En las últimas horas varias ciudades han caido tras huir el ejército, ante la llegada de los extremistas sunies. Hisham también abandonó filas. "No quedó nadie, al oír los disparos, todos nos fuimos por miedo."

Ya están en su poder Tikrit, la ciudad natal de Sadam Hussein y Mosul, donde según la ONU los insurgentes están realizando ejecuciones sumarias. En la ciudad siguen secuestrados 49 trabajadores turcos. Otros caminan voluntarios hacia la batalla. "Vamos a sacrificar nuestras vidas por la tierra de Irak", declara un voluntario.

La ofensiva ha causado cientos de muertos y al menos un millar de heridos. El miedo ha provocado la evacuación de muchos trabajadores extranjeros. Dos años y medio después de la retirada estadounidense, Barak Obama estudia realizar ataques aéreos, aunque no enviará tropas.

Obama "no descarta nada"

"No descarto nada, porque nos interesa asegurarnos de que esos yihadistas no ocupen un territorio permanente en Irak o Siria", asegura el presidente de Estados Unidos.

Irak se sumerge en una guerra religiosa. El principal clérigo chií del país ha llamado hoy a las armas contra los yihadistas suníes. Irán ha enviado varios batallones de la Guardia Revolucionaria para ayudar al gobierno irakí.

A raíz de esto, el máximo clérigo chií iraquí, ayatolá Ali al Sistani, llamó hoy a la yihad (guerra santa) contra los insurgentes suníes, liderados por el Estado Islámico de Irak y el Levante (EIIL), en un discurso pronunciado por uno de sus representantes, Abdelmahdi al Karbalai.

"Los ciudadanos que puedan tomar las armas para luchar contra los terroristas tienen que presentarse como voluntarios en el Ejército para realizar este objetivo sagrado", dijo Al Karbalai durante el sermón de la oración musulmana del mediodía del viernes.

Señaló que la responsabilidad de repeler a los insurgentes y de proteger a Irak y sus lugares sagrados es de todos los iraquíes y no solo de una sola secta.

"Irak y el pueblo iraquí se enfrentan a un desafío grande y un peligro tremendo, y los terroristas no limitan su ataque contra algunas provincias sino contra todo Irak", agregó. Asimismo, instó a las fuerzas políticas a abandonar su división y a apoyar a las Fuerzas Armadas, y recalcó el apoyo de Al Sistani al Ejército iraquí.

Por otra parte, el primer ministro del país, Nuri al Maliki, emitió un decreto en calidad de comandante general de la Fuerzas Armadas para permitir al Ejército reclutar a los voluntarios. Los insurgentes realizaron hoy nuevos avances en las provincias de Kirkuk y Diyala, según un comunicado del EIIL, aunque esa información fue desmentida por las autoridades.

Hace tres días, los yihadistas suníes capturaron los edificios gubernamentales y de seguridad de varias poblaciones situadas al sur y al oeste de Kirkuk, tras tomar la localidad norteña de Mosul, la segunda ciudad del país. El EIIL, que pretende crear un emirato islámico en Irak y en Siria, ha amenazado con proseguir "sus conquistas" en Irak y avanzar hacia Bagdad y las ciudades santas chiíes de Kerbala y Nayaf.