Will Smith le pide disculpas a Chris Rock: "Me siento como una mierda"

Cuatro meses después del bofetón de Will Smith a Chris Rock en la gala de los Óscar, el actor ha publicado un vídeo en el que pide disculpas por su "comportamiento inaceptable" y ofrece hablar con Rock cuando él quiera y "esté listo".

"Me siento como una mierda", ha dicho el actor en el vídeo. Se trata de su primera disculpa audiovisual pública tras el suceso. Smith ya había pedido perdón antes en un mensaje en Instagram después de lo ocurrido.

El actor reconoció que su comportamiento fue "inaceptable e inexcusable y que no debió actuar de esa manera". Will Smith explicó que las emociones le dejaron llevar y que actuó de manera irracional. "Las bromas a mi costa son parte del trabajo, pero una broma sobre la condición de Jada fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente", dijo.

"Me comuniqué con Chris y el mensaje que me respondió es que no está preparado para hablar y que cuando lo esté, lo hará. Así que te lo diré, Chris, te pido disculpas. Mi comportamiento fue inaceptable y estoy aquí cuando estés listo para hablar", apuntó.

Trastorno de alopecia autoinmune

La gala de los Oscar estuvo marcada por la bofetada ante los comentarios que realizó sobre la mujer de Smith, Jada Pinkett. Esta padece un trastorno de alopecia autoinmune.

Dicho trastorno afecta a los folículos, lo que deriva en consecuencia a la pérdida del cabello. La actriz padece el trastorno desde el año 2018, aunque con los años se ha ido pronunciando más.