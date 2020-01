El vídeo viral de un hombre que se hace el muerto para salvar su vida cuando un tigre lo caza

No es la primera vez que en la India se vive momentos de tensión como este, que al final se terminan por hacer viral. Precisamente, no es la gracia quien hace que estos vídeos se hagan virales. Si no son el riesgo y lo inverosímil de la historia.

El suceso surgió en el estado indio de Maharashtra, un grupo de hombres salieron huyendo de un tigre que los perseguía pero el animal dio caza a uno de ellos.

La astucia y la valentía del hombre, que se fingió su muerte, hizo que el animal perdiera el interés en él, para finalmente, salir corriendo al bosque y huir de la urbe donde había quedado atrapado. La imagen ya ha dado la vuelta al mundo.