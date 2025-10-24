VÍDEO: Violenta detención de un influencer mexicano durante una redada de inmigrantes en EEUU

Nueva polémica en Estados Unidos. Este martes, los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas cargaron contra Carlitos Ricardo Parias, un influencer conocido como 'Richard', que solía grabar vídeos en forma de denuncia de las redadas de inmigración en Los Ángeles. La operación terminó a tiros y, con el influencer, de 44 años, hospitalizado y bajo custodia federal. Ha sido acusado de varios delitos, entre ellos agresión a un agente federal y embestir vehículos oficiales.

Los documentos judiciales indican que los agentes localizaron a 'Richard' la mañana del martes y fue rodeado por tres vehículos federales. Los oficiales le ordenaron abandonar el vehículo, pero el mexicano trató de avanzar y retroceder, impactando contra dos de los vehículos oficiales. Ante esta situación, uno de los agentes intentó romper la ventanilla del conductor, sin éxito, y posteriormente se produjo la ráfaga de disparos que hirió a Parias en el codo y a un miembro del Servicio de Alguaciles de EEUU (US Marshals). Según testigos, el vehículo del influencer recibió al menos 11 disparos por parte de los agentes de ICE, cuyas imágenes fueron captadas en vídeo y difundidas por 'Los Angeles Times'.

El abogado de Parias, Carlos Jurado, denunció que no ha podido tener una conversación en privado con su cliente, lo que ha calificado como una violación en el proceso. El abogado también ha rechazado las versiones que señalan que su cliente vive de manera irregular en Estados Unidos: "esta administración le llama ilegal a todos los inmigrantes, incluso a quienes tienen procesos migratorios activos o permisos de trabajo". Jurado sostiene que las autoridades migratorias han intensificado los ataques contra personas que reportan sus operativos. Esta polémica ha reabierto el debate en el país, especialmente entre la comunidad latina, sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes.