El vídeo de Rishi Sunak sin cinturón de seguridad en el coche que desata las críticas en el Reino Unido

Este jueves, el primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, ha sido objeto de crítica tras un vídeo suyo en el que se le puede ver dentro de un coche en marcha y sin cinturón de seguridad. Este último detalle no ha pasado desapercibido en redes sociales, presionando hasta tal punto que el propio Gobierno ha tenido que pedir perdón.

El primer ministro ha sido multado, según informa la 'BBC'. La Policía no especifica la cuantía que debe pagar de multa, que suele ser oscilar entre las 100 libras (114 euros) hasta 500 libras (570 euros) en algunos casos.

Sunak, criticado por no llevar puesto el cinturón

Sunak publicó el vídeo, precisamente, en su cuenta de Instagram. El primer ministro se dirigía a Morecambe y grabó el vídeo anunciando una segunda ronda de asignaciones del 'Levelling Up Fund'. No obstante, todo ello pasó prácticamente desapercibido después de que trascendiera el detalle de que no llevaba el cinturón de seguridad.

En cuestión de minutos, comenzaron a llover innumerables críticas sobre la figura del primer ministro británico, provocando que Sunak eliminase el vídeo y emitiese un mensaje de disculpa. Aun así, se ha trasladado que Sunak únicamente se quitó el cinturón para grabar el vídeo y que lo llevó puesto el resto del trayecto.

"Fue simplemente un error, el primer ministro se quitó el cinturón de seguridad, durante un corto periodo de tiempo, para grabar un pequeño vídeo", expresó el portavoz oficial de Sunak, en un comunicado, aclarando al mismo tiempo que "acepta" el error y que considera que "todos deberían usar el cinturón".

El primer ministro británico podría pagar una multa

La Policía del país tampoco ha sido ajena a la polémica. El portavoz de la Policía de Lancashire, con un comunicado, ha confirmado que están "al tanto" del asunto y que investigarán lo sucedido.

En el Reino Unido, como en casi cualquier país, el no llevar cinturón de seguridad está penado con una multa. Allí, los mayores de 14 años que viajen sin él pueden enfrentarse al pago de 100 euros, llegando a aumentar a 500 si el caso llega a los tribunales, por lo que Sunak podría tener que abogar dicha cantidad. Por ahora, su portavoz ha indicado que todavía no ha sido contactado por los agentes.

El vídeo también ha sido duramente criticado por la oposición, desde donde también se recrimina a Sunak por sus recurrentes vuelos en aviones privados. "Parece que el primer ministro se está acostumbrando demasiado a volar en aviones privados y se ha olvidado de usar el cinturón de seguridad en un automóvil", ha dicho Daisy Cooper, vicepresidenta de los Demócratas Liberales.