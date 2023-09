El vídeo de Prigozhin que ha revolucionado internet: "Para aquellos que discuten si estoy vivo"

Hace unos días conocimos la noticia de que Yevgeny Prigozhin murió en un accidente de avión junto con el resto de los ocupantes del mismo, tal y como confirmaron desde el Kremlin. El funeral tuvo lugar el pasado 29 de agosto y fue un acto íntimo y a puerta cerrada. Desde el Gobierno de Rusia han informado de que están investigando las causas del accidente. Putin mostró públicamente sus condolencias, sin embargo, son muchos los que piensan que Putin podría estar detrás de la muerte de Prigozhin.

Desde el Grey Zone, un grupo que tiene vinculaciones con los Wagner, han difundido en su canal de Telegram un vídeo en el que aparece Prigozhin haciendo unas declaraciones inquietantes que han levantado todo tipo de sospechas y teorías en internet.

En el vídeo aparece el ex líder de los Wagner, de 62 años, vestido de militar en el interior de un vehículo diciendo: "Para los que discuten si estoy vivo o no ¿Cómo estoy? Es fin de semana, segunda quincena de agosto de 2023. Estoy en África. Así que para los fans de discutir mi eliminación, vida íntima, ganancias o lo que sea, todo está bien".

Es conocido que Prigozhin estuvo en África, donde el grupo Wagner tiene operaciones militares. Este viaje lo realizó antes de volver a Moscú y que pasara el trágico accidente. Se cree que el vídeo pudo ser grabado entre el 19 y 20 de agosto, solo unos días antes de su muerte.

Teorías

Aunque no menciona nada en el vídeo acerca del accidente aéreo, sí que habla sobre su muerte, ¿sería algo premonitorio o algo más serio?

En cualquier caso, las redes han ardido y circulan diversas teorías, entre ellas la de que Prigozhin realmente no murió, si no que colocaron un 'doble' en su lugar. También se comenta que podría no haberse montado ese día a bordo del avión.

Pero las mayores sospechas giran entorno a Putin y a la mujer de Prigozhin, Lyubov de 52 años.

Por un lado se habla de que encima de la tumba no hubo ninguna corona de flores que haga referencia a Lyubov, pero sí una que ponía "madre". Además, la mujer que sí se acercó a la tumba a dar el último adiós al mercenario, fue Irina Krasavina, la esposa de Leonid Krasavin, al que presuntamente habría utilizado Prigozhin como doble. Al día siguiente del entierro, una de las hijas de Prigozhin coincidió en la tumba de su padre con Irina Krasavina. Se sabe que Prigozhin era una persona que estaba completamente obsesionada con la seguridad y que por ello usaba dobles.

Por otro lado, Putin ordenó que el funeral de Prigozhin fuera íntimo, a puerta cerrada y no existen datos de las personas que asistieron. Además, montó un gran dispositivo de seguridad para asegurarse de que ni la prensa, ni miembros del Grupo Wagner pudieran acceder.

¿Será que Prigozhin no murió realmente y fue su doble quien realmente lo hizo? ¿Se puede hablar de teoría de conspiración? Siguen surgiendo las dudas.