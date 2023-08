Prigozhin, enterrado a puerta cerrada en San Petersburgo

El pasado 23 de agosto, el líder del grupo Wagner, Yevgueni Prigozhin, se encontraba en el interior de un avión privado que tuvo un misterioso siniestro que iba a hacer una ruta entre Moscú y San Petersburgo.

El siniestro tuvo lugar a las 18:40 (hora rusa), mientras se encontraba sobrevolando la región de Tver. La explosión del avión provocó que las hipótesis no tardarán en llegar, pero la oficial estaba basada en una investigación que se había ordenado llevar a cabo en el momento en el que se conoció lo que había ocurrido, pero no se han dado muchos detalles al respecto.

Lo que se conoce es que, durante el vuelo, tuvo lugar una explosión bajo el tren de aterrizaje que fue una de las principales causas de la rotura de una de las alas. El choque entre el estabilizador y esta condujo al aparato a descender en caída libre desde una altura de casi 8.000 metros.

Prigozhin ha sido enterrado este martes

Después de unos días de incertidumbre sobre dónde, cuándo y cómo iba a tener lugar el sepelio, su equipo de prensa ha difundido a través de su canal de Telegram la noticia. Prigozhin ya ha sido enterrado este martes en el cementerio de Porojóvskoe de San Petersburgo, en Rusia. En el mensaje explicaban que la ceremonia había tenido lugar a puerta cerrada. "El último adiós a Yevgueni Víktorovich tuvo lugar a puerta cerrada. Los que quieran despedirse de él pueden visitar el cementerio de Porojóvskoe", se indica en el texto.

Prigozhin ha sido enterrado al mismo tiempo que el resto de las víctimas que acompañaban al líder del grupo Wagner en el avión siniestrado, que además, pertenecían al mismo grupo de mercenarios. La diferencia entre los funerales es que Prigozhin ha sido enterrado de manera privada en Porojóvskoe, y el resto de las víctimas en el cementerio de Sévernoe con público.

"No está prevista la presencia del presidente"

Del mismo modo, este martes el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, avisaba de que Putin no acudirá al entierro de Prigozhin: "No está prevista la presencia del presidente". Peskov anunció que no conocía cuando se iba a celebrar la ceremonia de entierro del líder del grupo Wagner.