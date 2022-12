VÍDEO: El impactante momento de una profesora de Ohio tirando al suelo a una niña sorda en el colegio

Estremecedores momentos los que se han vivido en la Escuela Católica para Sordos St. Rita, en Evendale (Ohio). Una profesora de este centro cogió en volandas a una niña sorda de 9 años, aparentemente enfurecida, tras cogerle el brazo y que la menor se resistiera a ir con ella. Pero este enfado no quedó ahí. El vídeo muestra cómo, al parecer, la profesora lanza contra el suelo a la pequeña y se marcha.

El centro educativo ha calificado el incidente de un "asunto menor", aunque más tarde reaccionaron dando de baja temporalmente a dicha profesora. Lo que también resulta sorprendente es que, en el momento que la niña es lanzada al suelo, lo que parece otro trabajador del centro sale al pasillo donde ocurren los hechos y, al ver semejante actuación, no reaaciones ni ayuda a la menor a levantarse.

El video falla en el momento exacto del supuesto lanzamiento, por lo que no está claro exactamente qué ocurrió. En cuestión de segundos, la niña pasó de estar en los brazos de la maestra a estar en el suelo mientras los brazos de Girard se extendían frente a ella. La niña cae en el suelo a los pies de otro maestro que pasa. Tras ello, la maestra se limpia las manos y vuelve por el pasillo de donde vino. Se cree que Cathy Girard, quien se hace llamar Miss Katie en clase, es la maestra involucrada en el horrible suceso que involucra a la niña sorda, según ha informado Daily Mail.

La madre de la menor, indignada

La estudiante, quien es sorda y tiene necesidades especiales, llegó a casa y le contó a su madre lo sucedido. La madre, Alexys Wells, aseguró que la escuela insistió en que el suceso fue un "incidente menor" y que la maestra fue suspendida. Se entiende así que Girard no ha sido despedida del centro, según Daily Mail.

“Fui a ver este video y me quedé sin palabras. Todavía trataron de hacer creer que no era tan grave. Luego, para colmo, cuando dije que quería que la pusieran en una nueva clase, dijeron que no creían que fuera una buena idea porque a mi hija no le iría bien", relató la madre de la niña. Wells concluyó diciendo que "no hay excusa" para la forma en la que su hija fue tratada en la escuela.

Se está investigando lo sucedido

La escuela está a cargo de la Arquidiócesis de Cincinnati, quien trasladó en un comunicado que se estaba investigando el asunto. La policía también ha abierto su propia investigación después de que cientos de personas vieran las impactantes imágenes.