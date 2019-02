Las víctimas de los abusos sexuales de la Iglesia, indignadas por el discurso del Papa tras la cumbre vaticana

El español Miguel Hurtado, que denunció abusos sexuales, afirma que las palabras del papa Francisco han sido como un guantazo para las víctimas de pederastia "que fueron hasta Roma para exigir explicaciones".

El psiquiatra Hurtado cree que el discurso del Papa fue lamentable porque "no ha hablado de entregar a la Justicia a los responsables, de entregar los documentos a la magistratura y no destruirlos cómo desveló uno de los obispos, no ha dicho que los responsables de los abusos van a perder su puesto de trabajo, ni de indemnizar económicamente a las víctimas... No pone ninguna medida en la mesa", lamentó Hurtado.

El Papa aseguró que "no se cansará de hacer todo lo necesario para llevar ante la justicia a cualquiera que haya cometido tales crímenes". E indicó la necesidad de cuidar más "la selección y la formación de los candidatos al sacerdocio".

El italiano Francesco Zanardi, presidente de la Red de Víctimas del país, lamentó también que el papa ha pronunciado solo "frases hechas" y no ha hablado de "procedimientos concretos, de dimisiones de obispos, de denuncias a la magistratura". Calificando esta reunión como una "gran desilusión", al igual que el discurso del papa. Afirmó que "la campaña de tolerancia cero anunciada por el Vaticano se ha convertido en credibilidad cero", sentenció Francesco Zanardi.