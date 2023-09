Ursula Von der Leyen defiende una ley del 'no es no' en la Unión Europea

El 'No es no' llega hasta el Parlamento Europeo. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, defiende la creación de una norma común para la Unión Europea que recoja este "principio básico de que 'No es no'" para poder combatir la violencia contra las mujeres.

"Me gustaría que se convirtiera en ley un principio básico: 'No es no'. No puede haber autentica igualdad sin ser libres de la violencia", expresaba durante su discurso en el Debate sobre el Estado de la Unión de este miércoles en Estrasburgo (Francia). Unas declaraciones que ha arrancado el primer aplausos del hemiciclo.

Ursula von der Leyen comenzó en julio sus negociaciones con los Veintisiete sobre la protección de las mujeres frente a la violencia. Los eurodiputados defienden que el sexo sin consentimiento sea tipificado como delito de violación, pero los gobiernos, rechazan incluir la violación como delito en esa nueva norma porque consideran que no hay base legal para ello.

Aunque ha agradecido a la Eurocámara el trabajo que se ha realizado en materia de igualdad a nivel comunitario, advierte de que la tarea "está lejos de haber acabado" e insta a la UE a "seguir presionando para progresar juntos". "Nuestro trabajo está lejos de concluirse y debemos seguir impulsando el progreso unidos".

Von der Leyen aseguró que durante su legislatura "se han concluido 'dossieres' que muchos pensaban que estarían bloqueados para siempre", como la adhesión de la Unión Europea al Convenio de Estambul, así como la directiva sobre transparencia salarial basada en el principio de que el mismo trabajo merece el mismo sueldo.

Las declaraciones de la política alemana llegan después de que se conozca que, en España, tras la aplicación de la ley del 'solo sí es sí' se haya rebajado al condena en un año a uno de los miembros de 'La Manada' de Pamplona.

Pide acabar el trabajo pendiente antes de las elecciones europeas

Von der Leyen también ha pedido completar el trabajo pendiente antes de junio, es decir, antes de la celebración de las próximas elecciones europeas. "Debemos ganarnos la confianza de los europeos (...) Y en los próximos 300 días debemos completar el trabajo", dijo.

Los europeos acudirán a las urnas para decidir "qué tipo de futuro y qué tipo de Europa quieren", señaló la política alemana, atendiendo a "la guerra que asola nuestras fronteras", pero también al cambio climático, a la inteligencia artificial o en sus posibilidades de encontrar una vivienda o un empleo próximamente.

Durante el discurso la presidenta de la CE ha repasado la política y las acciones llevadas a cabo durante los últimos años: la invasión de Ucrania, la pandemia de coronavirus o la transición verde y digital.