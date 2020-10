Ursula von der Leyen, en cuarentena por un contacto estrecho con un positivo en coronavirus

La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, ha informado a través de Twitter que ha iniciado una cuarentena después de que el pasado martes asistiese una persona que dio positivo a una reunión en la que se encontraba ella.

"Me han informado que participé en una reunión el martes pasado a la que asistió una persona que ayer dio positivo por COVID-19. Por lo tanto, de acuerdo con la normativa vigente, me aislaré hasta mañana por la mañana. He dado negativo el jueves y me han vuelto a hacer la prueba hoy", ha informado.

Este artículo es una noticia de última hora sobre la cuarentena de Ursula von der Leyen y se irá actualizando a medida vayamos conociendo más información. Para consultar la última hora prueba a refrescar la página en tu navegador. También puedes seguir toda la actualidad sobre esta noticia en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter o Instagram.