La Unión Europea estudia retrasar el 'Brexit' hasta el 22 de mayo

Los 27 países que seguirán en la Unión europea después del 'Brexit', plantean ampliar la fecha límite para el divorcio definitivo programada para este 29 de marzo, hasta un día antes del comienzo de las elecciones europeas, el 22 de mayo.

Después de que el Theresa May solicitase un retraso en la fecha límite del 'Brexit', el Consejo Europeo debate este jueves la posibilidad de otorgar una prórroga. Theresa May pidió en una carta enviada a Donald Tusk, el presidente del Consejo, una ampliación de la fecha límite para la salida del Reino Unido hasta el 30 de junio. La primera ministra británica manifestaba en la misma carta que no tenía intención de participar en las elecciones al Parlamento Europeo que se celebrarán entre el 23 y 26 de mayo.

El presidente del Consejo ha propuesto el 22 de mayo como fecha límite para el 'Brexit'. Sin embargo, como ya explicó Tusk este miércoles, la extensión del plazo de salida será posible si el Parlamento británico logra "un voto positivo del acuerdo de retirada en la Cámara de los Comunes", un acuerdo que ya han rechazado en dos ocasiones.

Una prórroga mayor que la propuesta por Tusk, supondría que El Reino Unido seguiría siendo un Estado miembro para las elecciones europeas, y pese a la intención de May de no participar, la legislación establece que todos los países que pertenezcan a la UE están obligados a organizar la votación. Si los británicos participasen en las elecciones, votarían por una Eurocámara que se constituirá el 6 de julio, fecha para la cual el 'Brexit' ya se habrá materializado.

Por el momento, la Cámara de los Comunes tiene hasta la próxima semana para aprobar un acuerdo de salida de la Unión Europea.

