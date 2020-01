La unidad de los republicanos amenaza con resquebrajarse en pleno 'impeachment' a Trump

El líder de la mayoría republicana en el Senado de Estados Unidos, Mitch McConnell, ha avisado este martes en el marco de la sesión del juicio político ('impeachment') contra el presidente norteamericano, Donald Trump, de que los republicanos "actualmente" no tienen los votos necesarios para bloquear la declaración de testigos en el proceso.

McConnell ha subrayado durante una reunión a puerta cerrada con los senadores republicanos que asegurar los votos para bloquear testigos en el 'impeachment' es una tarea que está "en progreso" y ha incidido en que varios senadores republicanos aún no se han comprometido para votar en una dirección o en otra, según ha recogido la cadena de televisión CNN.

Además, el líder de la mayoría republicana en la Cámara Alta y otros republicanos han advertido durante la reunión privada de que citar a un testigo puede conducir a la citación de otros nuevos y de que, así, no habría un camino "claro" para terminar con el 'impeachment', que este martes ha acogido la última jornada de presentación de los argumentos del equipo legal del mandatario.

La reticencia de los senadores republicanos a permitir la declaración de diversos testigos en el marco del juicio político, así como la aportación de documentos, está marcando el proceso contra Trump.

Al menos 51 senadores, una mayoría simple, deben votar a favor de citar testigos y aportar documentos. Por lo tanto, cuatro senadores republicanos tendrían que unirse a los 47 demócratas para que la moción fuera aprobada.

Un supuesto borrador de un libro del exasesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos John Bolton, confirmado este lunes a 'The New York Times' por varias personas que han podido leerlo, asegura que Trump dijo a Bolton en agosto que quería seguir bloqueando la entrega de los 391 millones de dólares de ayuda militar a Ucrania hasta que las autoridades de Kiev se comprometieran a investigar al exvicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, y a su hijo Hunter. El pliego de cargos del juicio político a Trump contiene los delitos de abuso de poder y obstrucción al Congreso.

El manuscrito de Bolton ha agudizado las grietas en la mayoría republicana, hasta el punto de que ya no se descarta que los demócratas puedan citar a algún testigo clave durante el juicio en el Senado. Los republicanos han hecho valer su mayoría en la Cámara Alta hasta ahora para controlar los tiempos y el formato del proceso. Los demócratas han intentado en vano llamar a testigos clave, entre ellos el propio Bolton, para determinar si el presidente abusó de su poder.

Los medios estadounidenses especulan con que los senadores críticos con Trump, Mitt Romney, Susan Collins, Lisa Murkowski y Lamar Alexander den un giro y cambien la balanza. El Senado ya está preparado para debatir si citar a testigos o no, lo que se prevé que ocurra presumiblemente el viernes. Si la votación se salda con más votos en contra, la Cámara Alta ya podría votar la absolución de Trump. Si, por el contrario, la votación arroja un resultado positivo, el 'impeachment' continuará.

Un caso "poderoso" para llamar la atención

En este contexto, los demócratas han considerado este martes que el equipo legal de Trump ha mostrado un caso "poderoso" para llamar a declarar a Bolton. Así se ha expresado el congresista Adam Schiff, jefe de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes estadounidense y uno de los 'fiscales' designados por la Cámara Baja para ejercer la acusación contra Trump. "¿Por qué el presidente no puede llamar a nadie que haya trabajado a su alrededor en su defensa? Y la respuesta es que saben que es culpable", ha criticado Schiff.

También el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, se ha expresado este martes en referencia a la citación de testigos y ha asegurado que "absolutamente" se sienten más confiados con este asunto que hace unos días. "Creo que está en el aire", ha precisado Schumer, que ha apuntado que, según sus cálculos, hay entre "diez y doce republicanos que nunca han dicho una mala palabra sobre testigos o documentos que saben en sus corazones que es lo correcto".

El caso contra Trump

El juicio político está presidido por el presidente del Tribunal Supremo de Estados Unidos, John Roberts, y los siete diputados designados por la Cámara de Representantes ejercerán de 'fiscales' de un proceso en el que todos los senadores deben actuar como jurado, independientemente del partido en el que militen.

El proceso de 'impeachment' abarca la investigación y votación en la Cámara de Representantes, donde Trump fue oficialmente reprobado en diciembre, convirtiéndose así en el tercer mandatario estadounidense censurado, y el juicio político en la Cámara Alta, en el que, hasta la fecha, ningún mandatario ha llegado a ser destituido.

El proceso comenzó a raíz de una denuncia presentada por un oficial de Inteligencia que consideró que la llamada que realizó Trump a su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, el 25 de julio fue un intento de presionarle para obligarle a abrir una investigación sobre los Biden, paralizando hasta entonces la entrega de más de 300 millones de dólares de ayuda militar a Kiev y aplazando la invitación para una reunión en la Casa Blanca.

Trump mantiene que es víctima de una "caza de brujas" y que su llamada fue "perfecta", a pesar de las contradicciones que se han observado en el Gobierno desde la denuncia del funcionario anónimo por la supuesta campaña de presión a Ucrania.

El abogado personal de Trump llama "traidor" a Bolton

Rudy Giuliani, el abogado personal del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha acusado de ser un "traidor" al exasesor de Seguridad Nacional John Bolton después de que se conociera que en su próximo libro mantiene que el mandatario estadounidense vinculó el bloqueo de la ayuda militar a Ucrania a que las autoridades de Kiev se comprometieran a impulsar investigaciones sobre el exvicepresidente estadounidense Joe Biden y su hijo Hunter.

En una entrevista concedida a la cadena de televisión CBS News, Giuliani ha dicho que Bolton nunca se quejó de las gestiones que él estaba haciendo con las autoridades ucranianas. "Nunca me dijo: 'Tengo un problema con lo que estás haciendo en Ucrania'", ha señalado Giuliani, al que Bolton sitúa como protagonista de una red de diplomacia paralela para forzar a las autoridades de Ucrania a investigar a los Biden.

"Nunca, ni una sola vez, ni un guiño. Nunca me envió una noticia. Es un amigo personal, eso pensaba yo. Por tanto, la única conclusión a la que he llegado, que es dura y que me hace sentir mal, es que él es un traidor", ha afirmado.

Giuliani ha respondido así tras ser preguntado por las revelaciones del libro que Bolton prevé publicar en marzo, en el que mantiene que Trump le comentó que el bloqueo de los 391 millones de dólares de ayuda militar a Ucrania estaba vinculado a que las autoridades ucranianas se comprometieran a investigar a los demócratas.

"Si le hubiera escuchado, estaríamos ahora mismo en la sexta guerra mundial"

En el manuscrito, según informa 'The New York Times', Bolton dice que hay varios altos cargos que son conscientes de las irregularidades de las maniobras del entorno del presidente y que intentan desvincularse de su campaña en Ucrania, con el ejemplo del secretario de Estado, Mike Pompeo, que, según su versión, se desentendió de la campaña para desprestigiar y cesar a la anterior embajadora de Estados Unidos en Ucrania, Marie Yovanovitch.

Ante la pregunta de por qué acusa de traición a Bolton, Giuliani se ha reafirmado en su acusación contra el ex asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, cesado en septiembre de 2019 por Trump por sus discrepancias en política exterior. "Si un amigo se queja sobre ti a tu espalda y no tiene agallas de hablarte cara a cara y decirte: 'La estás cagando', entonces es un traidor. Es el clásico traidor", ha afirmado Giuliani, al que los congresistas demócratas sitúan como principal responsable de la red de diplomacia paralela para obligar a las autoridades ucranianas a lanzar una investigación sobre Hunter y Joe Biden con el objetivo último de perjudicar al exvicepresidente en las próximas elecciones presidenciales.

"Creo que este testimonio sobre el presidente es bastante próximo a lo increíble", ha dicho Giuliani, en referencia a la versión de Bolton sobre las maniobras del entorno de Trump en Ucrania. "No puedo imaginar que un presidente de Estados Unidos le dijera eso", ha afirmado, en referencia a la declaración en la que Bolton asegura que fue el propio Trump el que le confirmó la vinculación del bloque de la ayuda militar a Ucrania para conseguir así presionar a Kiev para que lanzara una investigación sobre los Biden.

El presidente de Estados Unidos también ha reaccionado este miércoles a las revelaciones de Bolton y ha asegurado que su libro es "sucio" y "falso", al tiempo que ha denunciado que si le hubiera escuchado cuando era asesor de Seguridad Nacional, Estados Unidos estaría ahora inmerso en la "sexta guerra mundial". "Si le hubiera escuchado, estaríamos ahora mismo en la sexta guerra mundial y encima sale y de inmediato escribe un libro sucio y falso. Lleno de material clasificado de Seguridad Nacional. ¿Quién haría esto?", ha afirmado Trump, desde su cuenta personal de Twitter.