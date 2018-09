Una víctima de abusos sexuales se enfrenta a un senador por su apoyo a Kavanaugh: "Me está diciendo que mi abuso no importa"

Dos mujeres, que denuncian haber sido víctimas de abusos sexuales, han reprochado a un senador que se haya dado un primer visto bueno al nombramiento de Jeff Kavanaugh como juez del Tribunal Supremo. Es el candidato designado por Trump, pese a que pesan sobre él acusaciones por parte de tres mujeres.

"Usted está permitiendo que ese hombre acceda al cargo. ¿Esa es su respuesta a todas esas mujeres? Eso es lo que me dice a mí, ahora mismo. ¡Míreme cuando le hablo! Me está diciendo que mi abuso no importa, que lo que me pasó a mí no importa", le reprocha una de las mujeres.

El comité de Justicia del Senado de Estados Unidos ha aprobado este viernes presentar la nominación de Brett Kavanaugh al Tribunal Supremo ante el pleno, tras una vista celebrada el jueves sobre las acusaciones por agresiones sexuales contra él, si bien uno de los representantes republicanos ha resaltado que no apoyará la confirmación hasta que el FBI investigue la situación.

La votación en el comité se ha saldado con once votos a favor y diez en contra, por lo que la nominación pasará al Senado para su confirmación definitiva, según ha recogido el diario estadounidense 'The New York Times'. Sin embargo, la petición del senador republicano Jeff Flake podría implicar que la votación en el pleno se aplace una semana para dar tiempo al FBI a investigar las acusaciones, siempre y cuando el Senado apruebe la reclamación en este sentido.

"Votaré para hacer avanzar al candidato a la sala (del Senado) con esa salvedad", ha dicho Flake antes de votar en el comité y decantar finalmente la balanza a favor de Kavanaugh. Horas después de la votación, el citado comité ha anunciado en un comunicado que pedirá al presidente estadounidense, Donald Trump, que ordene al FBI que lleve a cabo una investigación en torno a Kavanaugh.