El último poema del activista palestino Refaat Alareer antes de ser asesinado por Israel: "Si debo morir"

El poeta y activista palestino Refaat Alareer ha sido asesinado en un bombardeo israelí en Gaza. Con él se va una de las voces más importantes dentro del activismo por la causa palestina.

Alareer era uno de los fundadores de 'We Are Not Numbers' (No Somos Números), un proyecto de apoyo a jóvenes de Gaza para convertirse en escritores en inglés.

Ese proyecto lo apoya la organización pro-derechos humanos Monitor Euro-Mediterráneo, cuyo director, Ramy Abdu, denunció igualmente en un mensaje en Twitter que su muerte fue un asesinato deliberado.

Al parecer, el activista había recibido una llamada telefónica de la inteligencia israelí sobre su localización en la escuela en que se refugió. En la llamada le informaron de que le iban a matar. Por eso, dejó la escuela porque no quería poner en peligro a otros.

Pero fue bombardeado el apartamento de su hermana al que había ido y murieron ambos y los cuatro hijos de ella. Pocos días antes de morir, Refaat escribió un poema llamado 'If I must die, let it be a tale' ("Si debo morir, que sea un cuento") por si era asesinado.

Si debo morir,

debes vivir

para contar mi historia,

vender mis cosas ,

comprar un trozo de tela

y unas cuerdas

(que sea blanca con una cola larga)

para que un niño, en algún lugar de Gaza,

mientras mira el cielo a los ojos

esperando su padre, que se fue en llamas,

y no se despidió de nadie,

ni siquiera de su carne ,

ni siquiera de sí mismo,

ve la cometa, mi cometa que tú hiciste, volando arriba

y piensa por un momento que un ángel está ahí trayendo

de vuelta el amor.

Muere deja que traiga esperanza,

deja que sea un cuento.

Entre sus obras en inglés se encuentran 'Gaza Writes Back' (2014) y 'Gaza Unsilenced' (2015) o los ensayos 'Gaza Asks: When Shall this Pass?' (2022) y 'They even keep our corpses: Dying in Israeli prisons' (2023), además de haber sido profesor de literatura en la Universidad Islámica de Gaza.

En una entrevista para la 'BBC' horas después del ataque de Hamás, Alareer dijo que la resistencia palestina era "legítima y moral" y comparó el ataque con la resistencia judía en tiempos de guerra contra la Alemania nazi.

"Esto es exactamente como el levantamiento del gueto de Varsovia. Este es el levantamiento del gueto de Gaza contra 1000 años de colonialismo y ocupación europeos y sionistas", dijo en la entrevista, que causó ofensa fuera de Gaza.

Más de 17.000 muertos

Los bombardeos de Israel han matado a más de 17.000 palestinos en Gaza y han desplazado internamente a la mayor parte de su población desde el inicio de la guerra.

El Ejército israelí ha seguido estas últimas horas con su ofensiva sobre Gaza, con ataques a "infraestructuras terroristas" del grupo islamista Hamás, en el 65 día de guerra.

"Durante el último día, las fuerzas terrestres, aéreas y navales de las FDI continuaron atacando infraestructura terrorista en la Franja de Gaza, alcanzando más de 250 objetivos", ha dicho un portavoz militar en un comunicado.

La última escalada comenzó cuando Hamas traspasó la barrera de separación hacia el sur de Israel el 7 de octubre, matando a 1.200 personas y tomando a más de 240 como rehenes.