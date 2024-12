Por qué se estrelló el avión de Corea del Sur: estas son las claves de un investigador de accidentes aéreos

Elavión llevaba a bordo 181 pasajeros, hay solo dos supervivientes. Durante el aterrizaje, algo falló y acabó chocando contra un muro, ¿qué falló? Es la pregunta que se hace todo el mundo. Javier Martín-Chico, colaborador del departamento técnico del SEPLA e investigador de accidentes ha sido entrevistado en Espejo Público para intentar arrojar algo de luz sobre lo sucedido: “habrá que ver qué dicen las cajas negras, pero se ve claramente en las imágenes como el avión aterriza sin el tren de aterrizaje, donde van las ruedas y los frenos”.

Se habla de una bandada de pájaros como posible causa del accidente: “se ha podido ver en alguno de los vídeos que sí que hay un impacto de varios pájaros en uno de los motores. Ese impacto en uno de los motores podría ser la causa, pero hay que esperar a tener más información”.

¿Por qué chocó contra un muro?

Javier Martín-Chico, comandante de avión e investigador experto en accidentes aéreos, explicaba que: “ese muro no es un muro como tal, sino una pared que protege unas antenas que mandan las señales a los aviones para poder aterrizar. Hay aeropuertos que no tienen ese muro y esas antenas están puestas de otra manera. Hubiera ayudado un pavimento especial que hay para este tipo de situaciones que hace que los aviones puedan frenar, pero aquí no lo había”.

