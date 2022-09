Guerra Ucrania Rusia hoy en directo: Guerra nuclear, la movilización de reservistas y última hora de Putin y Zelenski

La República Checa considera que los rusos que huyan al extranjero para evitar luchar en la guerra no cumplen las condiciones para recibir visados humanitarios. "Entiendo que los rusos estén huyendo de las decisiones cada vez más desesperadas de Putin. Pero aquellos que huyen porque no quieren cumplir con la obligación impuesta por su propio Estado no cumplen las condiciones para una visa humanitaria", ha argumentado el ministro de Exteriores, Jan Lipavský, según recoge la agencia CTK.