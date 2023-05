Última Hora Guerra: Rusia teme una gran contraofensiva de Ucrania antes del desfile militar del 9 de mayo

Rusia asegura que no tiene conocimiento de una misión de paz del Vaticano, anunciada el pasado domingo por el papa Francisco durante su vuelo de regreso tras su visita de tres días a Hungría.

"No, no se sabe nada", dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa diaria al ser preguntado por las declaraciones del pontífice acerca de que "hay en marcha una misión" de la Santa Sede, de la que no dio detalles.

Francisco indicó que el Vaticano intentará ayudar a Ucrania a que puedan regresar los niños llevados a Rusia, como le solicitó el primer ministro ucraniano, Denys Shmyhal, el pasado día 27.