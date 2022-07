Boris Johnson, dimisión y última hora del primer ministro de Reino Unido hoy en directo

El ministro de Finanzas, Nadhim Zahawi, nombrado para el cargo el martes tras la dimisión de Rishi Sunak, también ha pedido la dimisión de Johnson. "Primer ministro, sabe en su corazón qué es lo correcto, y es irse ahora", ha explicado en una carta publicada en su cuenta de Twitter.

"Mi prioridad principal ha sido y siempre será este gran país. Cuando se me pidió ser canciller, lo hice por lealtad. No un hombre, sino lealtad a todo lo que este país me ha dado", ha añadido.