Tsipras anuncia un programa de ayuda alimentaria, luz gratuita y acceso a la sanidad para los más necesitados

El primer ministro griego, Alexis Tsipras, ha anunciado un programa de ayuda inmediata para hacer frente a la crisis humanitaria y la recontratación de los empleados públicos que fueron despedidos injustamente.

Las primeras medidas a partir del miércoles incluirán ayuda alimentaria, electricidad gratuita y pleno acceso a la sanidad de los más castigados por al crisis, dijo Tsipras al presentar su programa de Gobierno en el Parlamento. Además, añadió, regresarán a sus puestos de trabajo las personas cuyos despidos violaron la ley, como las limpiadoras ministeriales, los guardias escolares, y los funcionarios de las universidades.

Hará reducciones del gasto en seguridad, aviones o coches a disposición de los cargos públicos

Su plan de reforma de las administraciones públicas durará seis meses en su primera fase y que contempla importantes reducciones del gasto en seguridad, aviones o coches a disposición de los cargos públicos.

"Vamos a hacer la reforma institucional más importante con una primera fase que durará los próximos seis meses", ha anunciado Tsipras en un discurso ante el Parlamento para presentar su programa de Gobierno.

El primer ministro afirmó hoy que Grecia quiere pagar su deuda y aseguró que si los socios quieren lo mismo, deben "negociar con nosotros los medios técnicos para hacerlo". "Si nos ponemos de acuerdo de que la austeridad fue desastrosa, la solución se alcanzará por medio de negociaciones", dijo Tsipras al presentar el programa de Gobierno en el Parlamento y añadió que la deuda ha "sobrepasado el 180%" del PIB.

Tsipras aseguró que el Gobierno quiere respetar sus obligaciones hacia el Tratado de Estabilidad, pero añadió que "la austeridad no forma parte de ese tratado". "Queremos dejar claro a todos que no negociamos nuestra soberanía nacional, no negociamos el mandato del pueblo", recalcó.

El primer ministro subrayó que en las elecciones el pueblo dio un mandato claro para acabar con la austeridad y para un cambio de político y acabar con el programa vinculado al rescate. "Por eso el nuevo Gobierno no tiene derecho a pedir la prórroga de este programa", sostuvo Tsipras quien explicó que por ese motivo su Gabinete "solo pide un programa puente hasta concluir las negociaciones para elaborar conjuntamente un programa de crecimiento".

"Muchos me preguntan si eso es posible dentro de quince días. Les contestamos que sí, pues ya habrá temas como el de la deuda que puedan negociarse después", apuntó. Tsipras reafirmó que la intención de su Gobierno es lograr un nuevo contrato entre Grecia y la Unión Europea que "respetará las reglas de la eurozona, pero no incluirá superávit irrealizables que son el otro rostro de la austeridad".