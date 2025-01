Trump ordena imponer aranceles del 25% a Colombia por rechazar dos vuelos de deportación

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ordenado este domingo imponer aranceles del 25 % a todos los productos colombianos. Una medida que ha tomado después de que su homólogo en el país latinoamericano, Gustavo Petro, se negara a aceptar dos vuelos con connacionales deportados desde Estados Unidos.

El republicano anunció además restricciones de visado para el Gobierno de Colombia y su partido, posibles sanciones económicas al país e inspecciones a los ciudadanos y mercancías colombianas que lleguen a Estados Unidos. Así mismo, adelantó que, en una semana, los aranceles del 25 % recién impuestos se elevarán al 50%. "La negación de estos vuelos por parte de Petro ha puesto en peligro la seguridad nacional y pública de los Estados Unidos", dijo Trump en una publicación en sus redes sociales, donde anunció una serie de medidas de represalia urgentes y decisivas contra Colombia.

Inmigración

La nueva Administración de Donald Trump adelantó el viernes que había comenzado las deportaciones de migrantes indocumentados a sus países de origen, pero el presidente de Colombia rechazó la transferencia de estas personas al país, al considerar que no estaban recibiendo un trato digno. El presidente de Estados Unidos alegó en su publicación que entre los individuos que se pretendía deportar a Colombia había un gran número de delincuentes ilegales.

En este sentido, aludiendo a cuestiones de seguridad nacional, afirmó que reforzará la inspección de aduanas y la protección fronteriza frente a los cargamentos de productos colombianos y los ciudadanos que lleguen de ese país.

Asimismo, Trump se refirió a Petro como el presidente socialista de Colombia, "que ya es muy impopular entre su pueblo".

El resto de órdenes impuestas por Trump contra el Ejecutivo colombiano son la prohibición de viajar y la revocación inmediata de visas para los funcionarios del gobierno colombiano y todos los aliados y partidarios. Además de sanciones de visas para todos los miembros del partido, así como para sus familiares y simpatizantes.

Sin embargo, Trump no informó de un hipotético de visas de la embajada estadounidense en Colombia, del que habían reportado algunos medios locales este domingo. "Estas medidas son sólo el comienzo. No permitiremos que el Gobierno colombiano viole sus obligaciones legales en relación con la aceptación y el retorno de los criminales que forzaron su acceso a los Estados Unidos", ha advertido.

Respuesta de Colombia

Petro había aseverado este domingo que no permitirá la entrada al país de aviones con ciudadanos deportados por los Estados Unidos si estos no reciben un trato digno. "Estados Unidos no puede tratar como delincuentes a los migrantes colombianos. Desautorizo la entrada de aviones norteamericanos con migrantes colombianos a nuestro territorio. Los Estados Unidos deben establecer un protocolo de tratamiento digno a los migrantes antes que los recibamos nosotros", manifestó Petro en su cuenta de X.

