Trump deja la investigación sobre la trama rusa en manos del fiscal general William Barr

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que está confiando a su fiscal general, William Barr, para manejar la investigación sobre los orígenes de una inspección del Departamento de Justicia sobre la interferencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016 en Estados Unidos y dirigiéndose a los periodistas asegurando que "no puedo decirles lo que está sucediendo'".

Trump hizo los comentarios a los reporteros un día después de que una persona familiarizada con el asunto dijera que la revisión del departamento es ahora una investigación criminal.

Los demócratas y algunos ex funcionarios de las fuerzas de seguridad han dicho que Barr está usando el poder del Departamento de Justicia para perseguir teorías de conspiración sin fundamento que podrían beneficiar políticamente al presidente republicano y minar las conclusiones de la investigación sobre Rusia del ex asesor especial Robert-Mueller. "No puedo decirte lo que está pasando. Te voy a decir esto: Creo que vas a ver muchas cosas realmente malas", dijo Trumps al salir de la Casa Blanca.

"Lo dejo todo en manos del fiscal general y de las personas que están trabajando con el fiscal general que no conozco. Pero diré esto: Creo que verás cosas que nadie habría creído. Este fue el peor engaño en la historia de nuestro país", agregó Trump.

Barr nombró al fiscal federal John Durham para que dirigiera la revisión sobre si las agencias de inteligencia y de aplicación de la ley de Estados Unidos actuaron correctamente cuando examinaron los posibles vínculos entre la campaña Trump y Rusia, lo que finalmente condujo a la investigación de Muellerin.

La investigación de Mueller descubrió que Moscú intervino en las elecciones de 2016 para ayudar a la candidatura de Trump y llevó a condenas penales de varios ayudantes de campaña anteriores. Pero Mueller concluyó que no tenía suficientes pruebas para establecer una conspiración criminal entre la campaña de Trump y Rusia.