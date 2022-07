Trasladan a una prisión masculina a una presa transgénero que dejó embarazadas a dos reclusas

Una reclusa transgénero ha sido trasladada de la prisión femenina Edna Mahan al Centro Correccional Juvenil Garden State, una prisión para adultos jóvenes de 18 a 30 años, según Dan Sperrazza, portavoz del Departamento Correccional de Nueva Jersey, tras haber dejado embarazadas a otras dos reclusas.

Demi Minor es una mujer transgénero de 27 años de edad que ha estado cumpliendo una condena de 30 años en prisión, después de ser hallada culpable por el homicidio involuntario de su padre adoptivo cuando tenía 16 años de edad. Sperazza confirmó que hay tres mujeres 'trans' alojadas en la unidad de vivienda vulnerable del centro juvenil, aunque la población general de la prisión alberga solo a hombres.

El traslado de Minor del Centro Correccional para Mujeres Edna Mahan, se produce un año después de que el estado llegara a un acuerdo con la Unión Estadounidense de Libertades Civiles de Nueva Jersey para albergar a los reclusos transgénero de acuerdo con su identidad de género, en lugar de su sexo biológico. La instalación alberga actualmente a 27 reclusos transgénero.

Sperrazza dijo que "las decisiones relacionadas con la vivienda de una persona encarcelada se toman dentro de los parámetros del acuerdo de conciliación que requiere la consideración de la identidad de género y la salud y seguridad del individuo".

Minor, que cumple una condena de 30 años de cárcel por homicidio involuntario, dejó embarazadas a las compañeras de prisión a principios de este año tras tener relaciones sexuales consentidas, confirmó Sperrazza. Agregó que incluso el sexo consensuado entre reclusos está prohibido en el estado.

La carta de Demi Minor

En una carta de Minor publicada en el blog Justice 4 Demi, que a menudo publica vídeos y cartas de ella, describió su alejamiento de Edna Mahan como un castigo por tener relaciones sexuales con dos mujeres.

"Como mujer transgénero, realmente temo lo que me espera, está claro que el personal ha buscado algún tipo de razón de seguridad para echarme del único centro penitenciario femenino", escribió Minor en la publicación, que se publicó el viernes pasado. Y añade: "Me tiraron a los lobos y esperaban que me rindiera, estoy desconcertada y disgustada por este uso del poder y solo puedo pedirle a la oficina del comisionado y gobernadores que me envíen de regreso. No merezco que me traten así", agregó.

Minor escribió el 15 de julio que fue puesta bajo vigilancia en las nuevas instalaciones "debido al hecho de que me había ahorcado en la camioneta". Afirmó que los guardias negaron su solicitud de que una oficial la desnudara. "Han violado mi derecho a estar segura y libre de acoso sexual, al ponerme en una de las instalaciones correccionales para jóvenes más violentas", añadió Minor.