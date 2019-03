Trabajadores sanitarios de Liberia comienzan esta medianoche una huelga de "brazos caídos"

Miles de trabajadores sanitarios de Liberia comenzarán en la medianoche de este lunes una huelga indefinida que podría afectar los esfuerzos que ha hecho el país para frenar la propagación del virus del ébola y dejar a cientos de pacientes sin atención.

Los trabajadores sanitarios liberianos amenazan con abandonar a cientos de pacientes en las unidades de tratamiento contra el ébola, clínicas y hospitales si sus reclamaciones de mejores incentivos, condiciones laborales y equipos de protección no se cumplen.

Una reunión para resolver sus quejas celebrada el viernes terminó sin acuerdo con el Gobierno, que se niega a atender sus demandas, según el secretario general de la Asociación Nacional de Trabajadores de la Salud de Liberia, George Williams.

"El Gobierno de Liberia no ha cambiado su postura. No quieren comprometerse con nosotros así que no podemos hablar", ha añadido. "El tiempo se agota, para la medianoche del lunes, comenzaremos una huelga de brazos caídos", ha precisado.

El viceministro de Sanidad de Liberia, Matthew Flomo, ha afirmado que el Gobierno no está al tanto de que los trabajadores planeen hacer huelga. "Lo que sé es que el Gobierno ha llegado a un acuerdo con los trabajadores sanitarios sobre su pago, que será como en septiembre, a partir del lunes", ha añadido Flomo.