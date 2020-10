Trabajadores 'nómadas digitales' por el coronavirus en el Caribe o Australia: "He tenido reuniones desde la playa"

La pandemia ha obligado a cambiar las formas de trabajo y muchos países se han lanzado a captar a los llamados 'nómadas digitales' para incentivar su turismo. Les ofrecen visado para teletrabajar y wifi o pruebas PCR gratis. Pero lo mejor es lo que se encuentran después de trabajar.

Encender el ordenador y detrás de la pantalla... las playas del Caribe, la perla del Adriático o el casco antiguo de Tallin. Recorrer el mundo mientras trabajas: una apuesta que se ha reforzado durante la pandemia de coronavirus.

Barbados ha expedido un nuevo visado para quienes quieran teletrabajar desde el Caribe. Anglae y María, por ejemplo, son mitad turistas, mitad trabajadoras: "Nos permiten estar en la isla durante 12 meses, trabajar desde aquí y disfrutar de la isla. Nos adaptamos al horario español o australiano para trabajar", apuntan.

"Bueno para el trabajo y para la persona"

También se les conoce como 'nómadas digitales'. Belén lleva tres años trabajando desde Australia: "Me siento completamente libre libre. Yo puedo elegir dónde trabajar y cuándo trabajar. He llegado a hacer reuniones desde la playa", nos cuenta. "No solo es bueno para el trabajo, sino para la persona", reflexiona.

Hasta ahora las estancias largas estaban condicionadas por por un contrato de trabajo, pero ya son más de diez países los que ofrecen alguna alternativa para teletrabajar. Un nuevo modelo de vida al que no le faltan atractivos.

