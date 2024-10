El tío de un rehén secuestrado por Hamás: "Está enfermo y no sabemos cómo está sin su medicación..."

365 días han pasado desde el ataque de Hamás a Israel, que acabó con la vida de más de 1.200 ciudadanos en los kibutz y en el festival de música cercano a la frontera con Gaza. Ese 7 de octubre de 2023, el grupo secuestró además a 251 personas. Entre ellos, niños, adolescentes, ancianos, soldados... A día de hoy, se cree que cerca de 100 permanecen en la Franja, pero que solo unas 60 estarían vivas.

Uno de esos 60 podría ser Omer, un joven de 23 años que hace justo un año fue secuestrado. Ricardo Grichener, su tío, pide desesperadamente que traigan a su sobrino a casa. "Ya hace un año que no sabemos lo que pasa con Omer... y está enfermo", ha lamentado para Antena 3 Noticias. Al parecer, sufre de colitis, es decir, de inflamación de colon. "Y ahora no recibe ni comida ni el tratamiento necesario", denuncia su tío.

"Hemos tratado de pasar a Hamás los medicamentos que necesita Omer, pero no han querido recibirlos", ha explicado Ricardo. "Cada semana o cada dos semanas recibimos notificaciones de rehenes que van muriendo", ha asegurado, añadiendo que, de hecho, "hace una hora nos acaban de confirmar la muerte de uno de los secuestrados". Pero de momento no han recibido ninguna notificación de la muerte de Omer.

"54 días después del ataque de Hamás, un rehén que convivió durante su cautiverio con Omer fue puesto en libertad. Por eso yo sé que hasta el día 54 Omer estaba vivo", ha dicho Ricardo. Pero después de eso, no ha sabido nada. "No sabemos cómo está sin su medicación. No sabemos lo que pasa, Hamás no da información...".

Hoy por hoy se piensa que de los 100 rehenes que solo quedan vivos la mitad. Y Ricardo no es muy optimista: "Por su enfermedad, Omer tiene como una granada en el estómago... No sabemos cómo está, no sabemos si tiene sangre. Y sabemos que no van a llevarlo al hospital si hiciera falta y que no le van a dar nada para tratarlo".

"Tenemos miedo y cada día que pasa tenemos más miedo", ha confesado el tío del secuestrado. "Cada vez que suena el teléfono tenemos miedo porque pensamos que van a decirnos que Omer ha muerto".

"Dijo que escuchaba árabe y que tenía miedo..."

El 7 de octubre de 2023, Omer acudió al festival de música junto a una amiga, que acabó muriendo durante el ataque de Hamás. Aquel día, el joven se comunicó con su madre alrededor de las 07:30 horas de la mañana. "Dijo que estaba escuchando misiles y que fue a un refugio para tratar de defenderse", ha explicado Ricardo. "Y a las 07:40 horas mandó otro WhatsApp diciendo que estaba escuchando árabe y que tenía miedo", ha dicho el tío, indicando que esa fue la última comunicación que tuvieron con Omer.

"Ahora sabemos que Hamás tiró explosivos dentro del refugio donde estaba mi sobrino y que, de las 40 personas que estaban ahí, 28 murieron. 11 vivieron y Omer fue el único secuestrado y llevado a Gaza", ha desvelado. "Pero confiamos en que Omer va a volver a casa vivo", ha zanjado.

