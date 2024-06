"¿Tienes Twitter? ¿Te gusta la película 'Avatar'?": el formulario de una influencer para encontrar novio

No te sientas mal si tu vida sentimental no está pasando por un buen momento. Hasta las influencers con millones de seguidores tienen problemas para encontrar el amor. Es el caso de Vera Dijkmans, una joven de Países Bajos con cinco millones y medio de seguidores en su cuenta de Instagram. Ella es conocida por subir vídeos a OnlyFans, una plataforma de contenido bajo demanda para adultos. Y, ahora, es aún más popular por su idea de crear un formulario para encontrar a su hombre ideal.

Las preguntas están destinadas a conocer la personalidad, el estilo de vida y los planes de futuro del posible futuro novio. "¿Tienes trabajo a tiempo completo?". "¿Tienes coche propio?". "¿Vives con tus padres?" "¿Tienes Twitter?", "¿Quieres tener hijos". "¿Te gusta la película Avatar?". "¿Por qué haces este formulario?". Estas eran algunas de las cuestiones a las que tenían que enfrentarse los candidatos.

Tan solo unos minutos después de publicar el cuestionario, la influencer ya había recibido más de 5.000 solicitudes. "Después de pasar por la mayoría de ellas, solo encontré a tres chicos que me parecieron adecuados", ha explicado en su cuenta de TikTok. Por esta razón, Vera ha decidido seguir soltera y esperar al hombre indicado.

"A pesar de este decepcionante resultado, sigo considerando el experimento un éxito, ya que pude ser directa sobre lo que quiero y ver qué hombres cumplían esos criterios", ha explicado. Y lo tiene claro: "No creo que deba comprometer mis necesidades. Prefiero estar soltera hasta que encuentre al hombre con el que estoy destinada a estar".

Un método controvertido

Aunque la holandesa considera que su método es eficaz para encontrar el amor, los más románticos no han quedado del todo convencidos."No puedes encontrar a un chico buscándolo como si fuera un menú de un restaurante!! Eso llega, cuando menos te lo esperas y te cambia la vida! Todo llega, no desesperes, el amor de tu vida te aguarda en algún lugar, el llegará deja que el tiempo haga su trabajo, calma", comentaba un usuario de Instagram.

Lo cierto es que internet ha cambiado la forma en que se conocen las parejas hoy en día. Por ejemplo, en las apps de citas, basta con rellenar un formulario sobre tu personalidad, y un algoritmo estudiará tu compatibilidad con otros usuarios y te juntará con ellos. Algo que no difiere mucho de lo que ha intentado hacer Vera.

Aunque haya a quien le cueste reconocerlo, las personas ya no se conocen por amigos en común, en bares o en el trabajo, todo eso ha cambiado de forma radical en las últimas décadas. Ahora la gente se conoce en el mundo virtual, por las redes sociales, en aplicaciones... Las cifras no engañan y dicen que, por ejemplo, en Estado Unidos, la mitad de las parejas se conoce por internet. Una nueva realidad a la que poco a poco tendremos que acostumbrarnos también en nuestro país.

