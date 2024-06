Muere la enfermera e influencer Sonia Cámara, conocida como 'Mamá de Rizos', a los 35 años

La enfermera e influencerSonia Cámara del Río, conocida en las redes sociales como 'Mamá de Rizos' (@mamaderizos), ha muerto a los 35 años a consecuencia del cáncer que padecía desde hace algo más de año y medio. En Pamplona, de donde es natural la joven, la noticia ha consternado a sus vecinos y más allegados. Sonia tenía dos hijos, de 3 y 5 años, y estaba casada con Mamadu Nfamara Sambu (@papaderizos), a quien conoció en una misión que realizó con Médicos Sin Fronteras en Guinea-Bisáu. Ha sido precisamente él quien ha comunicado la triste noticia: "Lo siento, me falta todo, no tengo palabras", escribía junto a una imagen de la pareja el día de su boda.

Sonia estudió en el Colegio Nuestra Señora del Huerto, tras lo que se licenció en Enfermería por la UPNA. Llegó a ejercer como enfermera en el Hospital Universitario de Navarra, trabajo que compatibilizaba con su labor como creadora de contenido en redes sociales. También fue integrante de la banda de música de Zizur, según precisa el 'Diario de Navarra'.

"Se llama cáncer y lo voy a compartir igual que el resto de aspectos"

En sus redes sociales, donde acumula 170.000 seguidores, transmitía cercanía, pro lo que nunca dudó en contar la enfermedad que ha tenido que afrontar durante sus casi dos últimos años de vida. Su contenido se basaba en publicaciones en las que relataba su día a día con sus hijos o con su marido. En una entrevista que realizó para 'Diario de Navarra' confesó que no titubeó a la hora de compartir su enfermedad. Confesaba que "¿Cómo voy a seguir mostrando mi día a día sin esto, que ahora es una gran parte de mi vida? Es la mochila que llevo a cuestas, se llama cáncer y lo voy a compartir igual que el resto de aspectos de mi vida", dijo.

Hace unas semanas, Sonia comunicó que dejaba el tratamiento de quimioterapia para tomarse un descanso y poder coger fuerzas para seguir afrontando la enfermedad. Su ritmo de publicaciones en redes sociales también bajó. Aún así, su fallecimiento de manera inesperada ha conmocionado en redes.

Su historia de amor conquistó Instagram

La historia entre Sonia y Mamadu conquistó las redes. Aunque lo ha contado en repetidas ocasiones, también lo hizo en su entrevista para el 'Diario de Navarra'. Sonia viajó con Médicos Sin Fronteras de misión a Guinea-Bisáu, donde conoció a Mamadú Nfamara Sambú. Gracias al trabajo, sus vidas se unieron, y en menos de un año después, ya eran tres. "Nos tuvimos que adaptar a ser pareja, convivir y esperar un bebé", recordaba Sonia al citado medio. Su hija Nora, el cuarto integrante de la familia, llegó en 2021, el mismo año que se casaron en Pamplona.

"Sonia era luz, era bondad"

Las muestras de cariño no han tardado en sucederse en las redes, como la de la también influencer 'Verdeliss, Estefi Unzu. "Hoy no tengo cuerpo para más que mandar todo mi cariño a su familia. Sonia era luz, era bondad, era alegría...o realmente ES y SIEMPRE lo será, porque dicen que una persona solo se va, cuando lo hace de nuestro corazón. Y me dejaste el placer de conocerte, gracias Sonia por tu bonita huella", ha escrito en un post en Historias de Instagram acompañado de la noticia.

La emotiva despedida de su marido

La despedida más emotiva es la que ha hecho su marido Mamadu Nfamara Sambu (@papaderizos) en Instagram. "Lo siento, me falta todo, no tengo palabras", es la frase con la que Mamadu ha querido mostrar su sentir ante el fallecimiento de su mujer. La imagen que le acompaña es aún más emotiva si cabe: ambos el día de su boda.

En una segunda publicación de la misma red social, Mamadu ha compartido un vídeo de la pareja junto a sus dos hijos y unos perros. Esta vez, el vídeo no venía acompañado de ningún texto, sino de la canción N`Foronta, de Tabanka Djaz.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com