El metro de Nueva York se cubre de mensajes de usuarios que cuentan cómo se sienten tras la victoria de Trump

Un arcoíris de papeles de colores cubre cada uno de los azulejos blancos del metro de Nueva York. Se trata de la parada que une la línea 1 con la L en la calle 14. El pasado miércoles un usuario del subterráneo dejó pegado un post-it con el título 'Terapia de metro'. En él pedía a la gente que expresase cómo se sentía tras la victoria en las elecciones de Donald Trump.

Terapia de metro | subwaytherapy

El éxito de la convocatoria fue inmediato y hasta el momento las paredes del subterráneo se decoran con miles de mensajes. Los hay de enfado y de esperanza, de miedo y de incomprensión, de incredulidad y de incertidumbre etc.

Se trata de una terapia colectiva con la que la gente puede canalizar pacíficamente su frustración. Al parecer la idea surge de un artista de Brooklyn, Matthew Chavez que con una simple mesa colocada en la estación de Union Square y un cartel en el que se puede leer 'Terapia de metro' ha pedido a la gente que comunique lo que piensa.

"No se limite a estar enfadado, no se limite a tener miedo, no deje que su energía se pierda. Fomentar la comunicación es sano" por ello recuerda que si él puede hacerlo usted también puede y llama a trabajar juntos.