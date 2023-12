El teniente general Pampols, sobre Gaza: "Los civiles están siendo utilizados como un elemento de maniobra más"

Crece la tensión en Oriente Próximo. Ante la posibilidad de que la guerra en Gaza se expanda. En las últimas semanas los hutíes, rebeldes de Yemen respaldados por Irán, han elevado el tono contra Israel por los incesantes bombardeos sobre la población civil en la Franja de Gaza. Después de días de tregua, los civiles muertos vuelven a aumentar.

El teniente general retirado Gan Pampols ha atendido este lunes a Manu Sánchez en Antena 3 Noticias para abordar la situación en el enclave palestino. Los bombardeos se han recrudecido en Gaza y la situación es cada vez más complicada. "La guerra en la Franja es total, pero también se ha recrudecido las acciones en el norte de Israel porque desde Líbano se hace una serie de acciones y también desde la zona de Cisjordania donde se han incrementado en varias poblaciones", comenta Pampols.

Pampols ha exclamado que "en la tregua habíamos depositado muchas esperanzas, pero Israel ha dicho que hay determinadas zonas del sur que considera que deben de ser evacuadas". El secretario de Defensa de EEUU dijo a Israel que solo se gana un conflicto urbano si se protege a los civiles. "El problema de un combate de población es que los civiles están siendo utilizados como un elemento de maniobra más", argumenta el teniente general.

La cuerda es cada vez más fina

"Lo que está diciendo el secretario de Estado es que tiene que minimizar lo máximo posible el número de bajas. Es imposible si no se garantizan corredores seguros. Y como Hamás no es un Ejército regular, no presenta un frente homogéneo, no es identificable, se convierte prácticamente imposible", enuncia.

Sobre la posible extensión del conflicto y las amenazas de los hutíes, Gan Pampols destaca que "el hecho de que los hutíes tengan como objetivo barcos de guerra norteamericanos es una declaración de guerra". La cuerda es cada vez más fina y hay más probabilidades de que se rompa. "Lo que sería una escalada como tal sería un éxodo de un tercer país como para realizar una desestabilización general", esgrime.

El ministro iraní de Exteriores, Hosein Amir Abdolahian ha afirmado que "Estados Unidos debe pagar las consecuencias de su hipócrita apoyo a Israel" en la "masacre de mujeres, niños y civiles" en Gaza. Mientras, las fuerzas de Israel han bombardeado en las últimas horas a las puertas del hospital Kamal Adwan, en el norte de la Franja de Gaza. Tel Aviv avisa: va a atacar toda la Franja. Incluido el sur, donde se pidió a los gazatíes que se refugiaran. Mientras, en Hamás hace un llamamiento a España: "Hacemos un llamamiento a Bélgica y España para liderar un movimiento europeo".