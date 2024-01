El teniente general Pampols, sobre la escalada en Oriente Próximo: "Israel no entrará en guerra con el Líbano"

Esta pasada noche el grupo chií Hezbolá y Hamás han confirmado la muerte del número dos del brazo político del grupo terrorista. Ambos han atribuido este ataque a Israel pero el país no ha confirmado aún la autoría de los hechos. Sin embargo, se sospecha que pueda incrementarse la violencia en la frontera que separa el sur del Líbano con el norte de Israel, la ya denominada 'blue line' o 'línea azul'. Muchas voces como la de Macron o la ONU temen la escalada del conflicto tras este suceso.

El teniente general retirado Francisco Gan Pampols ha concedido una entrevista a Antena 3 Noticias para tratar el tema más de cerca. En esta entrevista, Gan Pampols ha comenzado diciendo que está claro que Israel sigue la táctica y técnica que usan habitualmente: "localizan un blanco de alto valor y lo eliminan". Este ataque, asegura el teniente, ha tenido daños colaterales muy limitados y por tanto describe que se ha hecho con la precisión de saber dónde se encontraba el objetivo. "Probablemente hubiese un agente que estuviera confirmando la presencia de ese blanco de alto valor y de que no había demasiados daños colaterales", asegura. Por tanto, respecto a la autoría de Israel, Pampols alega que "no dudaría en el sentido de la precisión, profesionalidad y oportunidad" y que "son demasiadas características que hacen pensar que el responsable es Israel".

Hezbolá y Hamás han declarado ya respecto a estos hechos y han asegurado una respuesta inmediata y contundente. El teniente asegura que "esto forma parte de la retórica del conflicto, un relato para sus propios seguidores". "Hamás hace todo lo que puede, Hezbolá está contenida porque tiene mucha más capacidad pero no interesa que se produzca una escalada unilateral porque el Líbano entraría en guerra y el Líbano no es solo Hezbolá". Las represalias podrían basarse, según Pampols, en que se incremente el número de acciones que Hezbolá ya lleva realizando desde el 8 de octubre. Es decir, que aumente el número de lanzamiento de cohetes, ataques a las posiciones de la 'línea azul', etc.

Posible escalada del conflicto

El teniente retirado ha querido dejar claro que es muy poco probable que se produzca una escalada significativa del conflicto que tiene lugar en la frontera. Para poner en contexto, se debe echar la vista atrás a hace 20 años: "Beirut fue uno de los escenarios mas controvertidos durante la guerra civil, hubo incluso una muerte de un primer ministro que se atribuyo a Hezbolá. En Líbano están acostumbrados a determinadas acciones violentas, la capital no esta exenta pero una acción directa como esta no se había producido en los últimos 20 años", asegura.

A pesar de ello, Pampols no ve posible que el Líbano se convierta en una nueva Gaza ya que asegura que Hezbolá es un partido más que tiene una rama militar pero el país tiene su propio ejército que no es Hezbolá. Además, señala que hay intereses de terceros países que son poderosos y que tienen influencia en el Líbano. "Es un país en crisis que sobrevive gracias a alguna ayuda internacional de países próximos y la perdería si iniciara un conflicto de estas características". El teniente termina sentenciando que sí que cree que puede que asistamos a una pequeña escalada a un aumento de actividad en el sur del Líbano y en el norte de Israel pero que "no será definitiva, Israel no entrará en guerra con el Líbano". Sin embargo, hacia el final de la frase, señala un "creo".