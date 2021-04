Un teniente del Ejército estadounidense demanda a un policía que le roció con gas pimienta al negarse a salir de su vehículo

El suceso ha tenido lugar en Virginia, Estados Unidos. Todo sucedió cuando un policía pidió a un teniente del Ejército estadounidense que saliera de su vehículo, por una supuesta infracción. El teniente se resistió y uno de los agentes le roció con gas pimienta.

El conductor ha demandado a los policías porque asegura que han violado sus "derechos constitucionales". Caron Nazario, teniente americano, pidió repetidas veces a los agentes que le explicaran porque quería que bajase del vehículo: "Estoy asustado de salir del coche", decía Caron Nazario a los agentes que le detuvieron el pasado 5 de diciembre, a lo que los policías le contestaron: "Deberías estarlo".

La conversación seguí pero cada vez más subida de tono: "¿Qué está pasando? Sólo sirvo a este país... ¿y así es como me tratan?", aseguraba el teniente Nazario, pero la policía insistía: "¡Fuera del coche, ya! ¡Abre la puerta!".

Los policías supuestamente le dijeron a Nazario que si se quejaba, lo acusarían de delitos como obstrucción, elusión y asalto a un oficial de la ley, lo que podría destruir su carrera militar.

Nazario no entendía porque le paró la policía, el asegura que volvía del trabajo y no había cometido ningún crimen, aun así la policía insistía en que bajara del vehículo, algo que no hizo en ningún momento el coronel hasta que fue roziado con gas pimienta y pudieron sacarle de su vehículo.