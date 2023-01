Teddy, el niño con 'alta capacidad intelectual' más joven de Reino Unido que aprendió a leer viendo la televisión

Teddy es un niño de 4 años de Reino Unido y es capaz de contar hasta 100 en 6 idiomas. Es la persona más joven de su país con 'alta capacidad intelectual'. De hecho, cuando tan solo tenía 2 años, aprendió a leer por su cuenta viendo la televisión.

La pandemia del coronavirus nos obligó a parar y a encerrarnos en casa, se dispararon las horas de ejercicio, el aprendizaje de idiomas, la preparación de recetas y otras actividades del estilo. El caso del pequeño Teddy Hobbs fue más allá: él aprendió a leer por sí solo. El niño tenía 26 meses y, según su madre, lo consiguió "viendo la televisión infantil y copiando los sonidos de las letras".

Teddy ahora tiene 4 años y sabe contar hasta 100 en 6 idiomas diferentes, incluyendo el chino mandarín. Una capacidad intelectual que ha asombrado a su entorno y por la contactaron con Mensa, una asociación de personas con altas capacidades que tiene más de 120.000 socios en todo el mundo, pero ninguno tan joven como Teddy.

El niño es socio de Mensa desde que tiene 3 años. Para pertenecer a esta asociación es necesario obtener una puntuación de 98 o superior en una prueba de inteligencia, por lo que, para medir sus capacidades, le examinaron con varias pruebas de inteligencia. Entre otras. el niño obtuvo 139/160 en la prueba Stanford Binet.

Por ahora, Teddy no se siente diferente, aunque comienza a darse cuenta de que su vida no es normal: "Está comenzando a darse cuenta de que sus amigos aún no pueden leer y no sabe por qué, pero es muy importante para nosotros mantenerlo conectado a tierra", informa su madre. El niño de momento sigue yendo a la escuela infantil, ya que sus padres quieren que Teddy tenga una infancia normal.

Casos de altas capacidades

Un 'youtuber' español al que no permitieron ir a la universidad española por estudiar en casa consiguió una plaza en la Universidad de Mánchester por sus altas capacidades. Asimismo, el joven Caleb Anderson ya sabía leer a los dos años y, actualmente, estudia la carrera de ingeniería aeroespacial en otra universidad desde el pasado año.