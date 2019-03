Un superviviente del ataque en Kenia: "No puedo olvidarlo, han matado a muchos de mis amigos"

Los ecos del ataque terrorista en Kenia que dejó 148 muertos, la gran mayoría cristianos, resuenan con fuerza en las voces de los supervivientes. Con el nombre de Mohamed Kuno como el de principal responsable de la acción, y con el Gobierno ofreciendo hasta 200.000 dólares por cualquier pista que facilite su captura, las personas rescatadas han relatado cómo vivieron los hechos de la matanca perpetrada por Al Shabab.



Todos coinciden en que han perdido a bastantes conocidos. "Estoy muy agradecido por poder seguir con vida. He perdido a muchos amigos en el ataque. Ojalá estuvieran aquí para que sus padres pudieran abrazarles también", dice uno de los rescatados. Otro también opina igual: "Han asesinado a muchos amigos míos. No puedo olvidarlo, no volveré nunca allí".



Además, el padre de una de las víctimas reconoce que los asesinos dijeron que todo era culpa "del presidente de Kenia" cuando habló con ellos. El máximo dirigente del país ha prometido responder de forma contundente, y de momento ya hay cinco detenidos por el ataque.