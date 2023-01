Suecia restablecerá el servicio militar y reforzará la alianza con EEUU por la guerra de Rusia y Ucrania

En el marco de la guerra entre Rusia y Ucrania, el primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson, ha anunciado este lunes que se restablecerá el servicio militar civil en el país. El objetivo de esta medida es sumar cerca de 10.000 nuevos soldados hasta 2030.

"El Gobierno considera que es urgente prepararse para una activación del servicio civil. La autoridad de Protección Social y Preparación (MSB) se encargará de llevar a cabo los preparativos para la activación del deber civil para los servicios de rescate municipales. Vamos a llevar a Suecia a la OTAN y asumimos la presidencia de la Unión Europea hace poco más de una semana. Será una presidencia caracterizada por la guerra y la crisis", ha detallado Kristersson.

Más cooperación con EEUU

Al respecto el ministro de Defensa, Pal Jonson, ha añadido que también se reforzará la cooperación en Defensa con Washington. "Recientemente hemos iniciado negociaciones sobre esto con Estados Unidos. Estamos pasando de ser socios cercanos a aliados", ha puntualizado.

El pacto entre ambos países se ha sellado en el denominado Acuerdo de Cooperación de Defensa (DCA), a través del que se permitirá regular el estatus legal de los soldados estadounidenses en Suecia y la inversión en infraestructura.

Los nórdicos quieren ser parte de la OTAN

Hace varios meses, poco después de estallar la invasión rusa de Ucrania, Sucia y Finlandia solicitaron formalmente la entrada en la Alianza Atlántica. Sin embargo la petición de los nórdicos fue vetada por Turquía que para dar luz verde a la demanda exigió la entrega de todos los individuos kurdos considerados terroristas por el Gobierno de Recep Tayyip Erdogan.

El veto desapareció tras una reunión a cuatro bandas entre el presidente turco, su homólogo finlandés, la primera ministra de Suecia y el secretario general de la Alianza Atlántica, en el marco de la Cumbre de la OTAN celebrada en Madrid.

No obstante las tensiones entre Ankara y Estocolmo han vuelto a reavivarse en las últimas semanas. Sobre esta cuestión también se ha manifestado Kristersson, que ha confirmado que el Ejecutivo turco está imponiendo demandas para entrar a la alianza de defensa liderada por Estados Unidos que Suecia no puede ni quiere cumplir. "Quieren cosas que no podemos ni queremos darles y ahora la decisión recae sobre los turcos".