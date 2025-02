Stavros Meletlidis, vulcanólogo, sobre los terremotos en Santorini: "Es la primera vez que hay una actividad así"

Según el vulcanólogo Stavros Meletlidis, del Instituto Geográfico Nacional (IGN), nunca antes se había registrado una actividad sísmica tan frecuente en la región cercana a Santorini. Desde el verano, la isla ha experimentado continuamente temblores con magnitudes superiores a 4. Este enjambre sísmico ha aumentado la preocupación de los habitantes y científicos, aunque, según Meletlidis, no hay indicios de que esta actividad esté directamente vinculada con una erupción volcánica.

"Estamos justo en el arco volcánico del sur del Egeo, por lo que no sería raro que después de mucha actividad surja el nacimiento de un volcán en profundidad en el mar. Sin embargo, por ahora no se puede vincular esa actividad con ese fenómeno", explica el experto. A pesar de no haber evidencia inmediata de que un volcán esté a punto de formarse, la isla sigue siendo un foco de vigilancia debido a la constante actividad sísmica.

Evacuación masiva y medidas de seguridad

La incertidumbre ha generado un fuerte temor entre los residentes y turistas de la isla. Aunque no se ha emitido una orden de evacuación oficial, muchas personas han decidido abandonar Santorini por su cuenta, sintiendo que el peligro de otro fuerte terremoto o un tsunami es inminente. En respuesta a la creciente preocupación, protección civil ha implementado medidas preventivas, como evitar que las personas se acumulen en espacios cerrados o cerca de puntos susceptibles a caídas de rocas.

Además, se ha recomendado no acercarse a la costa este de la isla, que es mucho más baja, por si un terremoto provocara un tsunami. Aunque el temor a un gran desastre es palpable, los expertos no anticipan terremotos de magnitudes extremadamente altas, aunque sí podrían registrarse sismos de entre 5.6 y 5.8, según los modelos que manejan los científicos locales.

¿Qué depara el futuro?

La comunidad científica sigue monitorizando de cerca la situación, con dos comités de vigilancia que se enfocan tanto en la actividad sísmica como volcánica. Meletlidis asegura que es difícil predecir el comportamiento exacto de los temblores, pero es probable que la actividad sísmica siga fluctuando. "En algunos escenarios, los temblores pueden cesar repentinamente, como ha ocurrido en otras regiones del mundo. Esta noche hemos tenido muchos menos terremotos, pero no podemos predecir cómo evolucionará la situación", señala el vulcanólogo.

Si bien Santorini sigue siendo un lugar vulnerable, los expertos sostienen que, aunque la actividad sísmica es preocupante, no se espera un desastre inmediato. La vigilancia continua y las medidas de seguridad son esenciales para proteger a la población local y a los turistas, mientras se espera que la actividad se estabilice en los próximos días.

